OM : coup dur pour Keyliane Abdallah avant Toulouse

Renvoyé temporairement en équipe réserve après son entrée en jeu décevante face au Havre, Keyliane Abdallah a vécu un retour mouvementé en National 2, avec une petite pique venue des tribunes.

Le week-end n’aura pas été de tout repos pour Keyliane Abdallah. Éloigné du groupe professionnel de l’Olympique de Marseille sur décision de Bruno Genesio, le jeune ailier a retrouvé les terrains avec la réserve olympienne, samedi, face au Riviera FC (0-1), en National 2.

Mais cette fois, pas de Vélodrome ni de ferveur marseillaise. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, devant environ 150 spectateurs, le jeune Olympien a dû composer avec une ambiance particulière. Et il n’a pas échappé aux chambrages du public local.

« On n’est pas au Vélodrome là ! »

Selon les informations rapportées par L’Équipe, une scène a notamment fait réagir en seconde période. Après un contact, Keyliane Abdallah a réclamé une faute auprès de l’arbitre. Un spectateur n’a alors pas hésité à lui lancer : « On n’est pas au Vélodrome là, oh, dites-lui ! »

Une petite provocation qui rappelle au joueur qu’il évoluait dans un contexte bien différent de celui de l’équipe première.

Sur le terrain, Abdallah a disputé l’intégralité de la rencontre. Actif dans ses déplacements et volontaire, il s’est procuré une occasion intéressante à la 53e minute, mais sa frappe du pied gauche a été repoussée par le gardien adverse. Insuffisant toutefois pour empêcher la défaite marseillaise (0-1).

Un retour chez les pros attendu ?

Cette rétrogradation intervient après la victoire de l’OM contre Le Havre (4-3), lors de laquelle Bruno Genesio avait publiquement regretté le manque d’humilité de certains jeunes entrants. Le technicien avait ensuite décidé d’écarter Abdallah du groupe professionnel, jusqu’à nouvel ordre.

Avant la réception de Toulouse, ce dimanche au Vélodrome, l’avenir du jeune Marseillais reste donc incertain. À lui désormais de répondre sur le terrain pour convaincre son entraîneur et retrouver sa place chez les professionnels.

Un épisode compliqué pour Keyliane Abdallah, qui devra transformer cette période délicate en véritable occasion de progresser.