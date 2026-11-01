À LA UNE DU 1 NOV 2026
[18:20]OM : un nouveau serial buteur en feu à Marseille, Genesio n’a qu’à bien se tenir
[18:00]ASSE : l’ombre de Philippe Montanier a plané sur les Verts à Guingamp !
[17:40]PSG : Luis Enrique prêt à snober le Barça, la raison va faire grincer des dents en Catalogne
[17:20]RC Lens : humilié par le LOSC, Thauvin a retrouvé le sourire… avec Giroud !
[17:00]OL : ça se précise pour le départ de Fonseca, son staff a déjà fait ses cartons !
[16:40]OM : coup dur pour Keyliane Abdallah avant Toulouse
[16:20]FC Nantes : Poirier a menacé plusieurs joueurs après Clermont !
[16:00]OL : le Parc OL change d’ambiance avant la réception d’Angers
[15:29]ASSE : Bryan Dabo raconte comment ça a dérapé avec Christophe Galtier
[14:23]OL : une blessure a brutalement freiné la pépite de Fonseca

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : coup dur pour Keyliane Abdallah avant Toulouse

Par William Tertrin - 1 Nov 2026, 16:40

Renvoyé temporairement en équipe réserve après son entrée en jeu décevante face au Havre, Keyliane Abdallah a vécu un retour mouvementé en National 2, avec une petite pique venue des tribunes.

Le week-end n’aura pas été de tout repos pour Keyliane Abdallah. Éloigné du groupe professionnel de l’Olympique de Marseille sur décision de Bruno Genesio, le jeune ailier a retrouvé les terrains avec la réserve olympienne, samedi, face au Riviera FC (0-1), en National 2.

Mais cette fois, pas de Vélodrome ni de ferveur marseillaise. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, devant environ 150 spectateurs, le jeune Olympien a dû composer avec une ambiance particulière. Et il n’a pas échappé aux chambrages du public local.

« On n’est pas au Vélodrome là ! »

Selon les informations rapportées par L’Équipe, une scène a notamment fait réagir en seconde période. Après un contact, Keyliane Abdallah a réclamé une faute auprès de l’arbitre. Un spectateur n’a alors pas hésité à lui lancer : « On n’est pas au Vélodrome là, oh, dites-lui ! »

Une petite provocation qui rappelle au joueur qu’il évoluait dans un contexte bien différent de celui de l’équipe première.

Sur le terrain, Abdallah a disputé l’intégralité de la rencontre. Actif dans ses déplacements et volontaire, il s’est procuré une occasion intéressante à la 53e minute, mais sa frappe du pied gauche a été repoussée par le gardien adverse. Insuffisant toutefois pour empêcher la défaite marseillaise (0-1).

Un retour chez les pros attendu ?

Cette rétrogradation intervient après la victoire de l’OM contre Le Havre (4-3), lors de laquelle Bruno Genesio avait publiquement regretté le manque d’humilité de certains jeunes entrants. Le technicien avait ensuite décidé d’écarter Abdallah du groupe professionnel, jusqu’à nouvel ordre.

Avant la réception de Toulouse, ce dimanche au Vélodrome, l’avenir du jeune Marseillais reste donc incertain. À lui désormais de répondre sur le terrain pour convaincre son entraîneur et retrouver sa place chez les professionnels.

Un épisode compliqué pour Keyliane Abdallah, qui devra transformer cette période délicate en véritable occasion de progresser.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OM
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot