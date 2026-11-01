OL : le Parc OL change d’ambiance avant la réception d’Angers

À l’occasion de la venue d’Angers ce dimanche à 17h15, l’OL remet la funk au centre du jeu. Le club lyonnais a prévu plusieurs animations autour de la rencontre, de l’avant-match jusqu’à la soirée.

La funk s’installe sur le parvis

Avant de penser au terrain, les supporters lyonnais pourront profiter d’un programme particulier aux abords du stade. Selon Olympique & Lyonnais, les festivités débuteront dès 15h15 sur le parvis du Parc OL avec un DJ set consacré à la funk.

Des danseurs professionnels seront également présents, tandis qu’un jeu autour du « vinyle de la chance » permettra au public de remporter plusieurs cadeaux. Le club souhaite ainsi faire monter l’ambiance deux heures avant le coup d’envoi de cette rencontre programmée à 17h15.

Les tribunes associées à l’opération

À partir de 15h45, l’opération baptisée « OL Night Fever » se déplacera dans l’enceinte. Une playlist funk accompagnera l’arrivée des spectateurs, avant un quiz consacré à ce courant musical. Une « dance cam » doit aussi mettre les supporters à contribution dans les tribunes.

Le Mur des Gones offrira, de son côté, la possibilité de se prendre en photo et de retrouver ensuite son image sur les écrans géants du stade. Une manière pour l’OL de proposer une expérience dépassant le seul cadre de la rencontre face au SCO.

Romain Faivre regrette son refus de jouer avec Brest en 2021, lorsque l’AC Milan le convoitait. Le joueur assure qu’il aborderait aujourd’hui un déplacement à Strasbourg avec l’intention de réussir un gros match. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2116875402564034838

Une identité déjà affichée sur le troisième maillot

Cette journée s’inscrit dans la continuité de la stratégie menée par la direction lyonnaise autour de la culture funk. Quelques semaines plus tôt, le troisième maillot de l’OL avait déjà été présenté dans un univers directement inspiré par ce courant musical étroitement associé à la ville.

Le club rhodanien ne se contente donc pas d’une animation ponctuelle. Il cherche à installer cette identité dans la durée et à l’associer à ses rendez-vous à domicile, tout en proposant des activités susceptibles de toucher les familles comme les habitués du Parc OL.

La soirée se prolongera après OL-Angers

Les animations ne s’arrêteront pas au coup de sifflet final. À partir de 19h30, un nouveau DJ set funk sera organisé sur la place du Lion Bleu. Les supporters pourront ainsi prolonger leur passage à Décines après la rencontre, quel que soit le résultat obtenu par les joueurs lyonnais.

Avant les enjeux sportifs du match, l’OL entend donc donner une couleur particulière à la réception d’Angers. Du parvis aux tribunes, puis après la partie, la funk accompagnera cette journée dominicale au Parc OL.