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PSG : Luis Enrique prêt à snober le Barça, la raison va faire grincer des dents en Catalogne

Par William Tertrin - 1 Nov 2026, 17:40

Courtisé par le FC Barcelone, son ancien club, Luis Enrique n’aurait aucune raison de quitter le PSG, où il bénéficie d’un environnement et de moyens difficilement égalables.

Le FC Barcelone peut toujours rêver de retrouver Luis Enrique. Mais convaincre l’entraîneur du PSG de revenir en Catalogne s’annonce particulièrement compliqué. À 56 ans, le technicien espagnol est solidement installé dans la capitale française et ne semble avoir aucune raison de changer d’air. C’est notamment l’avis de Dominique Sévérac. Le journaliste du Parisien résume la situation de l’ancien entraîneur du Barça, qu’il a dirigé entre 2014 et 2017 :

« À 56 ans, le natif de Gijón dispose d’une paix royale, des recrues qu’il souhaite, dans un club puissant et sans souci financier. Alors que le FC Barcelone, où il a officié de 2014 à 2017 avec la dernière C1 glanée par les Catalans (2015), rêve de son retour, l’intéressé n’a pas vraiment de raisons sportives de céder à cette évidence. Le Barça n’a pas encore épuré ses comptes, rendant ses mercatos parfois poussifs, et sportivement interroge avec ces trois dernières années deux éliminations en quart de finale de la Ligue des champions et une seule demi-finale malgré la présence dans ses rangs de Lamine Yamal. »

Le PSG offre davantage de garanties sportives

Le constat est clair : entre les ambitions parisiennes et les difficultés économiques barcelonaises, Luis Enrique aurait peu d’intérêt à changer d’environnement. À Paris, l’entraîneur espagnol bénéficie d’une direction qui lui fait confiance, de moyens importants pour construire son effectif et d’une véritable liberté dans ses choix sportifs.

À l’inverse, le FC Barcelone reste confronté à des contraintes financières qui compliquent sa politique de recrutement. Malgré la présence de jeunes talents comme Lamine Yamal, le club catalan peine à retrouver une régularité européenne à la hauteur de son histoire.

Un retour au Barça loin d’être une évidence

Luis Enrique conserve forcément un lien particulier avec Barcelone. C’est avec les Blaugrana qu’il a remporté la Ligue des champions en 2015, lors de sa dernière saison européenne victorieuse avec le club catalan. Mais cette histoire appartient désormais au passé.

Aujourd’hui, le technicien espagnol semble pleinement investi dans le projet parisien. Sa prolongation jusqu’en 2030 témoigne d’ailleurs de la volonté du PSG de poursuivre l’aventure avec lui. Pour le Barça, retrouver son ancien entraîneur apparaît donc davantage comme un rêve que comme une opération réaliste à court terme.

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