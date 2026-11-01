OL : Paulo Fonseca sort du silence sur son avenir après Angers !

Après la rencontre face à Angers, Paulo Fonseca a laissé planer le doute sur son avenir à l’Olympique Lyonnais, sans écarter l’hypothèse d’un départ.

L’avenir de Paulo Fonseca était déjà au cœur de l’actualité avant cette réception d’Angers. Depuis plusieurs jours, le nom de l’entraîneur lyonnais circule du côté du Sporting Portugal, qui envisagerait de lui confier son équipe en cas de départ de Rui Borges.

Interrogé sur son avenir après la rencontre, le technicien portugais n’a pas fermé la porte à un changement de club. « Y’a rien ! Y’a rien ! Je serai demain avec le groupe », a-t-il d’abord lancé, avant de reconnaître qu’un départ était envisageable : « Rester ? On va voir. Il y a une possibilité. »

Une réponse qui entretient forcément le doute chez les supporters lyonnais. D’autant que Fonseca a également évoqué le caractère particulier de cette soirée : « C’était émouvant ce soir ! »

Un départ vers le Sporting Portugal de plus en plus crédible ?

Cette sortie intervient dans un contexte particulier. Selon les informations rapportées par L’Équipe, le Sporting Portugal aurait engagé des discussions avec l’entourage de Paulo Fonseca et la direction de l’OL. Le club lisboète souhaiterait faire du technicien de 53 ans son nouvel entraîneur pour remplacer Rui Borges.

Un retour au Portugal qui ne laisserait pas Fonseca indifférent. Le Sporting est en effet son club de cœur. De son côté, Lyon pourrait également voir d’un bon œil cette opération, notamment pour des raisons économiques.

Fonseca encore sur le banc contre la Real Sociedad et Brest ?

Pour l’heure, Paulo Fonseca reste bien l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Après la victoire contre Angers (2-0), grâce à Ernest Nuamah et Corentin Tolisso, les Lyonnais doivent désormais préparer deux déplacements importants : jeudi face à la Real Sociedad en Ligue Europa, puis dimanche à Brest en championnat.

Interrogé sur sa présence lors de ces prochaines rencontres, le Portugais n’a pas souhaité se projeter : « Je ne sais pas. » Une chose est certaine : malgré les trois points obtenus contre Angers, l’avenir de Paulo Fonseca est loin d’être définitivement éclairci. Les prochains jours pourraient être décisifs pour l’avenir du banc lyonnais.