RC Lens Mercato : Leca a un atout de taille pour attirer le nouveau Sangaré !

Le RC Lens suit de près Abdoulaye Doumbia, jeune milieu ivoirien du BK Häcken, et pourrait s’appuyer sur ses bonnes relations avec le club suédois pour tenter de boucler son arrivée.

Le RC Lens pourrait avoir déniché une nouvelle pépite sur le marché scandinave. Selon les informations d’Africafoot, relayées sur notre site, les Sang et Or font partie des nombreux clubs européens qui suivent Abdoulaye Doumbia. À 19 ans, le milieu défensif ivoirien du BK Häcken attire déjà les convoitises de plusieurs formations, dont Sunderland, Everton, le Bayer Leverkusen, Strasbourg et le Celtic Glasgow.

Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 25 rencontres d’Allsvenskan cette saison, le jeune Ivoirien confirme progressivement son potentiel. Sa progression n’a d’ailleurs pas échappé aux recruteurs lensois, toujours attentifs aux profils à forte marge de progression, à l’image d’un Mamadou Sangaré, parti l’été dernier à Brentford.

Jean-Louis Leca peut s’appuyer sur le précédent Agbonifo

Pour convaincre le BK Häcken, le RC Lens pourrait disposer d’un argument intéressant : ses relations déjà établies avec la formation suédoise. En janvier 2025, les deux clubs avaient trouvé un accord pour le prêt avec option de Jeremy Agbonifo, qui s’est révélé être un flop industriel à 7,5 millions d’euros.

L’histoire entre les deux formations ne s’est pas arrêtée là. En février 2026, Agbonifo a même retrouvé le BK Häcken sous la forme d’un nouveau prêt en provenance de Lens. Un historique qui témoigne de relations de travail déjà bien établies entre les deux directions. Dans ce contexte, Jean-Louis Leca pourrait tenter de s’appuyer sur cette expérience commune pour faciliter d’éventuelles discussions autour d’Abdoulaye Doumbia.

Un dossier qui s’annonce déjà coûteux

Le RC Lens devra néanmoins composer avec une concurrence importante. Plusieurs clubs européens ont également envoyé des observateurs pour suivre le joueur. De plus, Abdoulaye Doumbia est lié au BK Häcken jusqu’en 2030.

Sa valeur marchande est estimée à environ 5 millions d’euros sur Transfermarkt, mais le club suédois pourrait se montrer particulièrement gourmand. En septembre dernier, son directeur sportif Erik Friberg expliquait d’ailleurs vouloir conserver le jeune milieu encore un an et demi à deux ans, compte tenu de son importance dans l’équipe.

Après avoir réalisé de belles opérations sur le marché des jeunes talents, le RC Lens pourrait-il tenter un nouveau pari en Suède ? Le dossier Abdoulaye Doumbia mérite en tout cas une attention particulière dans les prochains mois.