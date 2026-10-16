RC Lens Mercato : le premier départ de l’hiver déjà identifié ?

Retenu à Lens par son attachement au club et l’ambition de disputer la Ligue des champions, Odsonne Édouard pourrait voir son avenir de nouveau étudié lors du prochain mercato hivernal.

L’avenir d’Odsonne Édouard pourrait rapidement redevenir un sujet au RC Lens. Lors du dernier mercato estival, l’attaquant avait finalement décidé de poursuivre l’aventure dans l’Artois, malgré plusieurs sollicitations et la possibilité d’améliorer sensiblement ses revenus. Mais ce choix a peut-être une limite : rester au moins jusqu’à cet hiver, comme le rapporte L’Équipe.

Odsonne Édouard, un choix qui pourrait être temporaire

En septembre, L’Équipe révélait qu’Odsonne Édouard avait choisi de rester au RC Lens pour disputer la Ligue des champions. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’avant-centre de 28 ans avait notamment été sensible à son attachement au club et à sa situation familiale. Selon le quotidien sportif, le buteur lensois touche environ 180 000 euros brut par mois à Lens, bonus lié à la qualification en C1 compris.

Son choix de rester dans le Pas-de-Calais ne signifiait donc pas nécessairement que son avenir était définitivement réglé. La perspective de refaire le point à l’approche du mercato hivernal reste possible.

Un début de saison qui pourrait peser dans la balance

Depuis la reprise, Odsonne Édouard peine à retrouver l’efficacité qui avait fait sa force la saison passée. Auteur de 14 buts toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2025-2026, il n’a toujours pas marqué ni délivré de passe décisive en sept matchs disputés.

Sa préparation a été perturbée par une blessure aux adducteurs, puis par un grave événement familial. Des circonstances qui permettent de comprendre une partie de ses difficultés actuelles, alors que le staff espère le voir retrouver progressivement confiance et rythme.

Le mercato hivernal pourrait ainsi constituer une nouvelle étape dans la réflexion autour de son avenir. Si l’attaquant retrouve son meilleur niveau, le RC Lens pourra compter sur un élément important de son effectif. Dans le cas contraire, la question d’un éventuel départ pourrait revenir sur la table.