OM : plusieurs retours mais une nouvelle absence à l’entraînement avant Troyes !

À deux jours du déplacement de l’Olympique de Marseille à Troyes, Bamo Meïté n’était pas présent à l’entraînement. Une absence à surveiller pour le staff marseillais, alors que plusieurs joueurs récemment blessés ont, eux, retrouvé le groupe.

L’OM poursuit sa préparation pour le prochain rendez-vous, mais une incertitude apparaît en défense. Bamo Meïté était absent de la séance à deux jours de Troyes-OM.

Pour l’instant, les raisons de cette absence ne sont pas connues. Il est donc trop tôt pour affirmer que le défenseur sera forfait pour la rencontre.

Højbjerg et Cornelius également absents

Outre Bamo Meïté, Pierre-Emile Højbjerg et Derek Cornelius ne figuraient pas parmi les joueurs présents à l’entraînement.

Leur situation sera également à suivre avant le déplacement dans l’Aube. À ce stade, aucune conclusion définitive ne peut être tirée concernant leur disponibilité pour le match.

Plusieurs retours encourageants

La séance a toutefois apporté une note positive à l’OM. Tous les autres joueurs récemment revenus de blessure étaient présents à l’entraînement.

Un signal encourageant pour le staff marseillais, qui pourrait ainsi retrouver plusieurs solutions à l’approche de cette rencontre.

Reste désormais à connaître l’évolution de la situation de Meïté, Højbjerg et Cornelius dans les prochaines heures.

Une dernière séance décisive avant Troyes

À deux jours du match, le staff de l’OM dispose encore de peu de temps pour évaluer l’état de son groupe et arrêter ses choix.

L’absence de Meïté ne signifie pas nécessairement qu’il manquera la rencontre, mais elle constitue un point de vigilance pour la défense marseillaise.

Les prochaines informations sur le groupe permettront d’y voir plus clair avant le coup d’envoi.