Le duo Nnadi-Abdelli devrait débuter à Troyes (dimanche, 20h45) en l’absence de Hojbjerg. L’OM conservera son système en 4-2-3-1.

La trêve internationale n’a pas fait de cadeaux à l’OM. Après plusieurs semaines déjà marquées par les blessures, Pierre-Emile Höjbjerg a dû quitter la sélection danoise dès la 10e minute contre le pays de Galles.

Nnadi, le grand gagnant de l’absence d’Höjbjerg à l’OM ?

Touché musculairement à la jambe gauche, le milieu marseillais est annoncé forfait pour le déplacement à Troyes, dimanche à 20h45. Les examens réalisés à son retour à Marseille se seraient révélés rassurants, mais la prudence reste de mise. Pour Bruno Genesio, il faut donc trouver une nouvelle formule avant la reprise de la Ligue 1.Tochukwu Nnadi pourrait profiter de cette absence pour retrouver une place de titulaire.

Le milieu nigérian revient d’une blessure au genou qui l’avait éloigné des terrains à la fin du mois d’août. Il est désormais opérationnel et représente une solution naturelle pour accompagner Himad Abdelli dans le double pivot. Le choix reste toutefois important pour Genesio. Nnadi manque encore de rythme et de repères après son absence, mais l’OM dispose de peu d’options dans l’entrejeu. Le déplacement dans l’Aube pourrait ainsi lui offrir une occasion de prendre une nouvelle dimension.

Retour au 4-2-3-1 après le Classique ?

L’autre bonne nouvelle concerne Himad Abdelli. Touché à la cheville gauche avec l’Algérie, le milieu a repris l’entraînement collectif pendant la trêve. Les premiers échos se veulent rassurants, même si son état devait encore être évalué avant le déplacement à Troyes. Sa présence serait précieuse pour Genesio, qui doit composer avec un secteur particulièrement amoindri. Geoffrey Kondogbia poursuit encore son travail de reprise, tandis que plusieurs autres Marseillais ont également connu des pépins physiques ces dernières semaines.

Face au PSG, l’OM avait opté pour un 4-4-2. Ce système avait convaincu par séquences, mais La Provence affirme que Genesio pourrait revenir au 4-2-3-1 utilisé en début de saison. Cette organisation permettrait de conserver un milieu à deux tout en maintenant un joueur entre les lignes derrière l’attaquant. Dans cette configuration, le duo Nnadi-Abdelli pourrait donc être chargé de protéger la défense et de lancer les offensives marseillaises. L’entraîneur de l’OM doit encore observer l’état de forme des internationaux et de certains joueurs offensifs revenus de blessure. La composition définitive ne devrait se préciser qu’à l’approche du match.