OM : gros coup dur signé McCourt pour les prochains mercatos !

Après un mercato estival sans aucune arrivée, l’OM pourrait encore devoir patienter avant de voir Frank McCourt remettre sérieusement la main à la poche.

L’OM va devoir prendre son mal en patience. Alors que le dernier mercato s’est terminé sans la moindre recrue, la situation financière du club pourrait continuer à peser lourdement sur sa politique sportive. Et selon le scénario avancé par Nicolas Filhol, il faudra encore attendre plusieurs années avant d’espérer un véritable retour de l’investissement de Frank McCourt.

McCourt ne devrait pas relancer l’OM tout de suite

Dans son analyse des dix années de l’Américain à la tête de l’OM, Nicolas Filhol estime que le propriétaire marseillais n’a pas prévu de relancer immédiatement les dépenses. La priorité serait désormais de réduire la masse salariale et de reconstruire progressivement : « Le club va vivoter encore parce qu’il va devoir encore baisser cette masse salariale. »

Le journaliste de FCM estime également que l’OM devra changer sa manière de recruter, avec des profils moins coûteux et une construction davantage pensée sur le long terme : « Il va falloir travailler malin, recruter plus intelligemment avec des plus petits salaires, construire sur le plus long terme. » Un changement de stratégie qui pourrait donc durer bien plus qu’un simple mercato.

La prochaine grosse recrue de McCourt dans deux ans ?

C’est surtout la durée évoquée par Filhol qui interpelle. Lorsqu’il est interrogé sur cette période de transition, le journaliste répond sans détour : « Dans ce scénario-là, on est à deux, trois ans. »

Autrement dit, si cette trajectoire se confirme, 2028 voire 2029 apparaît comme un horizon possible pour voir l’OM retrouver davantage de moyens et envisager une nouvelle phase d’investissement.

Filhol prévient d’ailleurs que la situation ne devrait pas changer brutalement dans les prochains mois : « McCourt est obligé de rester. Il sera peut-être obligé de réinvestir d’ici un an et demi, mais là il ne va pas le faire maintenant. Ça va être encore vachement maigre. »

L’OM condamné à patienter ?

Pour l’OM, l’enjeu sera surtout de traverser cette période sans perdre trop de terrain sportivement. Nicolas Filhol estime d’ailleurs qu’il existe « un vrai risque sportif » cette saison.

La stratégie serait donc claire : réduire les gros salaires, recruter à moindre coût et construire progressivement autour de Bruno Genesio. « Il faut redevenir humble, essayer d’éliminer tous les gros salaires. »

Si le scénario évoqué par Nicolas Filhol se réalise, les supporters marseillais pourraient donc devoir patienter encore avant de revoir un OM capable de retrouver une véritable ambition sur le marché des transferts.