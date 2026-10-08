OM : McCourt lance un nouveau business grâce aux supporters !

L’Olympique de Marseille vient de dévoiler une nouvelle initiative qui pourrait lui permettre de générer des revenus supplémentaires grâce à ses supporters ! À partir du 14 octobre, les fans olympiens pourront acheter le nouveau Fan Token officiel du club, baptisé $OM. Au programme : des expériences VIP, des rencontres avec les joueurs et même la possibilité de fouler les pelouses du centre d’entraînement. Une nouvelle opération commerciale qui pourrait rapporter gros au club de Frank McCourt !

Frank McCourt continue de chercher de nouvelles façons de développer les revenus de l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen traverse une période particulièrement délicate sur le plan sportif, une nouvelle opération commerciale vient d’être annoncée à destination de ses supporters.

Cette fois, il ne s’agit ni d’un nouveau maillot, ni d’un partenariat traditionnel, mais du lancement d’un Fan Token officiel baptisé $OM. Un jeton numérique qui permettra aux supporters d’accéder à différentes récompenses et expériences exclusives autour de leur club de cœur.

L’opération débutera le 14 octobre à 11 heures, avec une première offre de 250 000 tokens commercialisés au prix fixe de 0,41 dollar l’unité. Un lancement qui pourrait représenter une somme importante si l’intégralité des jetons trouve preneur.

Plus de 100 000 dollars en jeu pour le nouveau business de McCourt !

Avec 250 000 Fan Tokens proposés à 0,41 dollar, le montant total de cette première émission pourrait atteindre 102 500 dollars si tous les jetons sont vendus. Une somme loin d’être négligeable, même si elle ne correspond pas nécessairement aux recettes nettes qui reviendront à l’OM.

L’opération, organisée avec Socios.com, se déroulera en deux phases. La première, le 14 octobre de 11h à 19h, permettra aux supporters d’acquérir jusqu’à 100 tokens par personne. La seconde débutera le même jour à 19h, sans limite individuelle d’achat, dans la limite des jetons disponibles.

Mais contrairement à une simple opération commerciale, ces Fan Tokens pourront également être échangés sur des plateformes compatibles, avec un prix susceptible de fluctuer. Les supporters devront donc garder à l’esprit que leur valeur pourra aussi bien augmenter que diminuer.

Vous avez toujours rêvé de jouer au centre d’entraînement aux côtés de deux légendes du club? 🔵⚪



C’est ça, $OM.



Le FAN TOKEN® officiel de l’Olympique de Marseille arrive le 14 octobre à 11h00 CEST.



250 000 $OM disponibles à $0.41.



🔗 https://t.co/hhmbdltzWY pic.twitter.com/UVVDGRDCKf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 8, 2026

Jouer avec des légendes de l’OM, rencontrer les joueurs… des récompenses incroyables !

Pour convaincre les supporters de participer, l’Olympique de Marseille a prévu plusieurs expériences particulièrement attractives.

Dès 1 $OM, les détenteurs pourront notamment participer à certains sondages officiels du club. Pour 25 $OM, ils pourront prétendre à des expériences VIP autour de la « Table des Légendes », notamment lors de rencontres face au Havre, Nice ou Lille.

D’autres récompenses promettent de faire rêver les supporters. Regarder un match depuis les vestiaires sera proposé à partir de 50 $OM, tandis qu’une expérience lors d’un déplacement européen sera accessible à partir de 100 $OM.

Mais le plus spectaculaire reste à venir ! Les supporters pourront également tenter de rencontrer les joueurs, participer à une expérience autour du drapeau d’avant-match ou même jouer au centre d’entraînement de l’OM comme les professionnels, à partir de 150 $OM.

Une rencontre sur le terrain avec une légende du club figure également parmi les expériences annoncées. Attention toutefois : les tokens ne garantissent pas automatiquement l’accès à ces activités, qui restent soumises aux conditions d’éligibilité, aux disponibilités et au système de récompenses de Socios.com.

Pour Frank McCourt, ce lancement illustre une nouvelle volonté de développer les activités commerciales du club en capitalisant sur la passion des supporters marseillais. Une stratégie qui pourrait également permettre à l’OM de renforcer sa présence dans l’univers des actifs numériques et de fidéliser davantage sa communauté.

Une chose est certaine : avec son nouveau Fan Token, l’Olympique de Marseille transforme encore un peu plus la ferveur de ses supporters en opportunité commerciale. Reste à savoir si ces expériences exclusives suffiront à convaincre les fans de sortir le portefeuille, alors que les résultats sportifs restent leur principale préoccupation.