Alors que la vente de clubs est devenu à la mode en France, un club historique ne l’est officiellement plus.

Le marché des clubs français est en pleine évolution. Entre les propriétaires qui cherchent à vendre et les dirigeants qui tentent d’attirer de nouveaux investisseurs, les changements d’actionnariat sont devenus un sujet majeur du football hexagonal. Mais du côté de l’AS Monaco, L’Équipe affirme que le scénario d’une vente semble désormais écarté.

Rybolovlev avait pourtant ouvert la porte à une vente de l’ASM

Propriétaire majoritaire de l’AS Monaco depuis décembre 2011, Dmitri Rybolovlev avait commencé à étudier une éventuelle cession en 2024. L’homme d’affaires russe, qui détient environ 66 % du capital, avait mandaté la banque d’affaires américaine Raine afin d’identifier des acquéreurs potentiels. Le reste des parts appartient à la Principauté. Cette démarche avait suscité un véritable intérêt. Une vingtaine d’investisseurs auraient étudié le dossier, et plusieurs auraient même transmis une offre. Mais aucune proposition n’a finalement convaincu Rybolovlev, qui les a toutes repoussées. À l’époque, l’AS Monaco aurait été valorisée à plus de 300 millions d’euros.

Cette estimation reposait notamment sur le parcours sportif du club, avec le titre de champion de France décroché en 2017, ses nombreuses participations à la Ligue des champions et sa capacité à développer puis vendre des joueurs de premier plan. Kylian Mbappé, James Rodriguez et Bernardo Silva figurent parmi les exemples les plus marquants de cette politique. Le développement des infrastructures a également pesé dans le bilan présenté aux investisseurs, notamment avec l’inauguration du centre de performance de La Turbie en 2022. Depuis, la crise des droits télé a cependant fragilisé les finances du football français et fait évoluer la valorisation potentielle de plusieurs clubs. Mais cette baisse ne semble plus constituer un sujet déterminant pour Rybolovlev, puisque le processus de vente est désormais gelé.

Un club estimé à plus de 300 millions d’euros

Le changement de cap est clair : depuis le début de l’année 2025, le dossier de la vente n’aurait plus été remis sur la table. Le propriétaire monégasque ne cherche donc plus activement un repreneur et n’a pas donné suite aux approches reçues. Cette décision ne signifie pas pour autant que le club dispose de moyens illimités. Pour la troisième saison consécutive, Rybolovlev n’a pas injecté d’argent personnel dans les comptes de l’ASM, selon les informations publiées par L’Équipe. La direction sportive doit ainsi continuer à équilibrer les finances, notamment en réalisant des ventes importantes de joueurs et en maîtrisant la masse salariale.

Malgré l’arrêt du processus de vente, le propriétaire conserve un lien régulier avec l’actualité monégasque. Il échange avec les dirigeants environ toutes les deux semaines et continue d’assister à certaines rencontres de l’équipe. Il était notamment présent lors de la victoire 2-0 contre Pise en match amical. Cette implication suggère que Rybolovlev ne s’est pas détourné de l’AS Monaco, même si son modèle économique impose des contraintes importantes à la direction. Alors que les rumeurs de vente se multiplient dans le football français, l’AS Monaco fait donc figure d’exception.