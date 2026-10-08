FC Nantes : le prochain coach des Canaris déjà connu ?

Alors que Grégory Poirier est actuellement installé sur le banc nantais, un nom déjà étudié par le FC Nantes pourrait un jour revenir dans les discussions : celui de Frédéric Reculeau.

Le FC Nantes a-t-il déjà identifié l’un des entraîneurs susceptibles de prendre les commandes des Canaris à l’avenir ? La question peut se poser alors que le club nantais a déjà eu l’occasion de s’intéresser à un technicien aujourd’hui particulièrement suivi. Ce nom, c’est celui de Frédéric Reculeau.

L’information a été révélée par Foot Amateur sur X, en réponse à une question sur le prochain club de Ligue 1 ou de Ligue 2 susceptible de s’intéresser à lui. « Le FC Nantes y avait pensé… mais ça ne s’est pas fait ! », a indiqué le média spécialisé.

Frédéric Reculeau, un profil qui plaît à Nantes

Ce n’est pas la première fois que le nom de Frédéric Reculeau est associé au FC Nantes. Le technicien avait lui-même expliqué en 2023 qu’il avait été proche de rejoindre le club nantais pour prendre en charge la réserve. La piste remontait alors à son passage aux Herbiers.

Le profil de Reculeau pouvait évidemment séduire Nantes : un entraîneur attaché au jeu, à la possession et à la formation, qui revendique d’ailleurs avoir été « bercé avec le football à la Nantaise ».

Une nouvelle dimension avec La Roche-sur-Yon

Depuis 2022, Reculeau poursuit son travail avec La Roche-sur-Yon. Après avoir obtenu deux accessions en quatre ans, il a permis au club vendéen de retrouver cette saison la Ligue 3, nouveau nom du troisième échelon français.

Et son début de saison ne passe pas inaperçu. La Roche-sur-Yon reste invaincue après les premières journées, avec un bilan particulièrement convaincant. De quoi relancer forcément les interrogations sur son avenir.

Pour l’heure, rien ne permet d’affirmer que Frédéric Reculeau est dans les plans du FC Nantes pour remplacer Grégory Poirier. Le technicien nantais est actuellement sous contrat jusqu’en 2028. Mais le fait que les Canaris aient déjà étudié son profil pourrait être un élément à surveiller à l’avenir.