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FRANCE

OM : un joueur marseillais s’est embrouillé avec un supporter à Troyes, les images sont accablantes

Par Bastien Aubert - 12 Oct 2026, 08:40
Geoffrey Kondogbia (OM)

Entré à Troyes en fin de match, Geoffrey Kondogbia (33 ans) a eu des mots avec un supporter de l’OM au coup de sifflet final.

L’OM peut enfin souffler. Après quatre défaites consécutives en L1, les Marseillais ont renoué avec la victoire en s’imposant 2-0 sur la pelouse de Troyes. Un succès important pour relancer la dynamique, même si tout n’a pas été simple durant la rencontre. Mais la soirée a également été marquée par un incident après le coup de sifflet final.

Kondogbia pris à partie après le match de l’OM

Geoffrey Kondogbia a fait son retour sur les terrains en entrant en jeu à la 87e minute, à la place d’Angel Gomes. Le milieu de terrain de 33 ans n’avait plus disputé de rencontre depuis le 30 août dernier, lors de la défaite contre l’AS Monaco. Son retour devait donc constituer une bonne nouvelle pour l’OM. Pourtant, quelques minutes après la fin du match, l’international centrafricain s’est retrouvé au cœur d’un échange tendu avec un groupe de supporters marseillais. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre plusieurs hommes interpeller le joueur et critiquer ses performances.

Sur les images, des supporters de l’OM reprochent notamment à Kondogbia de ne pas être au niveau attendu. L’un d’eux lui lance ainsi qu’il « n’est pas bon ». Le joueur ne laisse pas passer la remarque et répond directement : « Respecte-moi, mon grand. » L’échange apparaît tendu, même si la vidéo ne permet pas de connaître l’intégralité de la discussion ni ce qui a précédé cette séquence. Cet épisode vient donc ternir une soirée qui aurait pu être entièrement consacrée au soulagement après le succès marseillais.

Une victoire qui doit relancer l’OM

Kondogbia revenait pourtant de blessure et n’a disputé que quelques minutes à Troyes. Le milieu de terrain devra désormais retrouver progressivement du rythme afin de redevenir une option importante dans l’entrejeu marseillais. Reste que les critiques de certains supporters illustrent la tension qui entoure actuellement l’OM après une série de résultats particulièrement difficile.

Malgré cet incident, l’essentiel reste le résultat obtenu dans l’Aube. Avec ce succès 2-0, l’OM met fin à une série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues et retrouve un peu de confiance pour se replacer au 13e rang de L1. Cette victoire devra toutefois être confirmée lors des prochaines rencontres.

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