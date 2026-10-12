L’OM s’est imposé à Troyes (2-0), mais une scène cocasse entre Igor Paixão et Bruno Genesio a retenu l’attention au coup de sifflet final.

Même quand l’OM gagne, hier à Troyes (2-0), le doute reste permis. Au Stade de l’Aube, Igor Paixão a vécu une nouvelle rencontre compliquée. Remplacé par Moumbagna en fin de match, l’ailier brésilien a laissé transparaître son agacement.

Paixão frustré au moment de sortir par Genesio

Tête basse, il a quitté la pelouse sans serrer la main de Bruno Genesio. Une scène rapidement remarquée, alors que les prestations de l’ancien joueur de Feyenoord restent en deçà des attentes placées en lui.Paixão n’a visiblement pas apprécié son remplacement à l’OM. Le Brésilien semblait déçu de sa prestation et n’a pas caché son mécontentement au moment de rejoindre le banc. Son refus de serrer la main de son entraîneur a naturellement alimenté les interrogations sur les relations entre les deux hommes. Pour autant, cette réaction ne suffit pas à démontrer l’existence d’un conflit ouvert entre le joueur et Genesio.

La frustration peut aussi s’expliquer par la volonté de Paixão de retrouver son meilleur niveau et de contribuer davantage aux performances de son équipe. Interrogé par Ligue 1+ après la rencontre, Bruno Genesio n’a pas souhaité transformer cet épisode en affaire. « Igor a besoin de retrouver la confiance », a simplement expliqué l’entraîneur de l’OM. Le technicien a ensuite apporté davantage de précisions sur l’état d’esprit de son joueur, préférant insister sur son besoin de sérénité plutôt que sur son geste au moment de sortir : « Il était déçu de sortir, peut-être déçu de son match aussi. Ce sont des choses qu’on peut comprendre, dans la frustration et l’énervement. » Un discours mesuré qui montre que Genesio ne veut pas envenimer la situation.

Un soutien clair à l’ailier de l’OM

L’entraîneur de l’OM a également tenu à rappeler qu’il entendait accompagner Paixão dans cette période délicate : « À l’image de l’équipe, Igor a besoin de retrouver de la confiance et il peut compter sur moi pour que je le soutienne. » Le message est clair : malgré des prestations encore mitigées, le Brésilien conserve le soutien de son entraîneur de l’OM. Genesio semble considérer que son ailier doit avant tout retrouver de la confiance et de la tranquillité pour exprimer pleinement ses qualités. Une approche qui évite de tirer des conclusions définitives après une réaction à chaud.

Le succès marseillais à Troyes reste évidemment l’essentiel sur le plan comptable mais l’épisode Paixão rappelle que certains joueurs traversent encore une période délicate. Pour le Brésilien, l’enjeu sera désormais de transformer sa frustration en énergie positive et de retrouver davantage d’influence dans le jeu. Prochain essai : ce jeudi au Vélodrome contre l’Olympiakos (21h).