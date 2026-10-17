RC Lens : Antonio impressionne, son discours ne passe pas inaperçu !

À seulement 18 ans, Kyllian Antonio vit un début de carrière dont beaucoup de jeunes footballeurs rêveraient. Déjà vainqueur de la Coupe de France avec le RC Lens et désormais lancé dans le grand bain de la Ligue des Champions, le défenseur lensois a pris une nouvelle dimension. Face aux médias ce vendredi, il a affiché une maturité étonnante, sans éluder ses erreurs ni cacher ses ambitions.

Il n’a que 18 ans, mais son parcours a déjà de quoi donner le vertige. En quelques mois, Kyllian Antonio a découvert les grandes soirées européennes, remporté la Coupe de France face à Nice (3-1) et participé au Trophée des Champions contre le PSG. Une ascension express qui aurait pu lui faire tourner la tête. Pourtant, le jeune défenseur du RC Lens garde les pieds sur terre.

Présent pour la première fois en conférence de presse à la Gaillette-Gervais Martel, Antonio a livré un discours particulièrement lucide sur sa progression. Et surtout, sur la manière dont il entend s’imposer durablement chez les Sang et Or.

« Pourquoi me mettre la pression ? » : Antonio surprend par son discours

Alors que les attentes grandissent autour de lui, le jeune Lensois refuse de se laisser submerger par la pression. Sa philosophie est simple : profiter de chaque instant sans oublier le travail nécessaire pour progresser.

« Je pense que toute personne de 18 ans aimerait être à ma place. Et je me dis que je n’ai pas de quoi me mettre la pression. Franchement, je suis content de ce que je fais. Même si rien n’est parfait encore, je sais que je peux encore m’améliorer », a-t-il confié dans des propos rapportés par Lensois.com.

Une sérénité qui contraste avec la vitesse de son ascension. Après une saison dernière perturbée par plusieurs pépins physiques, Antonio bénéficie désormais d’une continuité qui lui permet d’accumuler du temps de jeu en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

Mais le défenseur ne se voile pas la face. Son expulsion lors du Trophée des Champions face au PSG et certaines erreurs défensives lui ont rappelé les exigences du très haut niveau.

« À l’entraînement, je travaille tous les jours en vidéo avec les coaches et les adjoints pour voir un peu ce qui a été et ce qui n’a pas été », explique-t-il, notamment concernant son positionnement et ses choix sur le terrain.

Sergio Ramos, Varane, Ganiou… des modèles pour franchir un cap

Pour poursuivre sa progression, Antonio ne manque pas de références. Son idole ? Sergio Ramos, dont il admire particulièrement l’engagement et la mentalité. Il cite également Raphaël Varane, passé par la formation lensoise, comme un exemple à suivre.

Mais c’est aussi au quotidien, dans le vestiaire du RC Lens, que le jeune défenseur trouve de précieux soutiens. À commencer par Ismaëlo Ganiou, qu’il considère comme bien plus qu’un simple coéquipier.

« Ismaëlo, c’est un pote et en même temps un grand frère. Et aussi un exemple, parce qu’il a 3 ans de plus que moi. Ce qu’il fait, pour moi, c’est très fort. Même avant un match, j’écoute ses conseils. »

Jonathan Gradit, Jean-Clair Todibo, Florian Sotoca et Florian Thauvin participent également à son apprentissage. Une solidarité qui lui permet de gagner en confiance, y compris lorsqu’il doit évoluer dans une position moins naturelle, sur le côté gauche de la défense à trois.

Une maturité forgée loin de sa famille

Derrière cette assurance se cache également un parcours personnel exigeant. Parti très jeune de chez ses parents pour rejoindre l’INF, puis le centre de formation lensois, Antonio estime avoir développé son autonomie bien avant ses débuts professionnels.

« Je suis dans le monde des grands et je dois m’adapter, me comporter comme tel », résume-t-il.

S’il mesure le chemin parcouru, le défenseur garde une pensée particulière pour ses parents, qui l’ont accompagné depuis ses premiers pas dans le football. Les imaginer dans les tribunes, le regardant évoluer au son de l’hymne de la Ligue des Champions, constitue une immense satisfaction.

À 18 ans, Kyllian Antonio a déjà découvert les émotions les plus fortes du football français et européen. Mais loin de considérer ces expériences comme une finalité, le jeune Sang et Or veut désormais transformer les promesses en certitudes. Un discours ambitieux, une maturité précoce et une envie de progresser qui pourraient bien faire de lui l’un des visages de l’avenir du RC Lens.