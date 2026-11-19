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Voici les chiffres clés du match de la 11e journée de Ligue 1 entre Troyes et Le Havre : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Troyes reçoit Le Havre ce vendredi 20 novembre 2026 à 20h45, un match entre le 17e (8 pts) et le 18e (2 pts) du championnat.

Ligue 1 – Troyes vs Le Havre

Vendredi 20 novembre 2026 · 20h45 · stade de l’Aube

Troyes : 17e de Ligue 1

Après 10 journées, Troyes occupe la 17e place de Ligue 1 avec 8 points (2 victoires, 2 nuls, 6 défaites). Troyes a marqué 7 buts et en a encaissé 17 (différence de buts : -10).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 1 nul et 3 défaites — défaite au PSG (0-1), victoire contre Le Mans (2-0), nul à Toulouse (0-0), défaite contre le RC Lens (1-3), défaite contre l’OM (0-2).

Le Havre : 18e de Ligue 1

Après 10 journées, Le Havre occupe la 18e place de Ligue 1 avec 2 points (0 victoire, 2 nuls, 8 défaites). Le Havre a marqué 9 buts et en a encaissé 22 (différence de buts : -13).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 0 victoire, 0 nul et 5 défaites — défaite contre Lorient (0-2), défaite contre le PSG (1-5), défaite à l’OM (3-4), défaite contre Auxerre (1-3), défaite au LOSC (0-1).

Les confrontations entre les deux équipes

Pas de confrontation récente entre les deux équipes dans nos données.

Les meilleurs buteurs

ES Troyes ACRenaud Ripart Buts 1 Matchs 10 Buts / match 0,10 Passes déc. 0 1 sur penalty Le Havre ACJosh Maja Buts 4 Matchs 10 Buts / match 0,40 Passes déc. 0 1 sur penalty Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable de Troyes : Konaté – Maronnier, Monfray, Gozzi, Boura – Diop, Mille, Karim – Ifnaoui, Ripart, Nkada.

Absents : Koné (blessé), Diaz (suspendu).

Incertain : Ouzenadji (reprise).

La compo probable du Havre : Bodart – Ouziad, Sasso, Touba, Koffi – Mwanga, Ebonog, Richardson – Fofana, Maja, Samatta.

Absents : Mpasi, Zagadou, Mambimbi, Pembélé (blessés, reprise).

Incertains : R. Ndiaye, Nakamura (blessés).

Notre pronostic pour Troyes – Le Havre

Les cotes de Troyes – Le Havre

Pari Cote Victoire de Troyes 1,88 Match nul 3,25 Victoire de Le Havre 3,00

Notre pronostic : match nul entre Troyes et Le Havre, côté à 3,00

Pour cette rencontre, nous misons sur une victoire du Havre face à Troyes. Malgré un début de saison très compliqué, les Havrais pourraient profiter de ce déplacement chez un concurrent direct pour décrocher leur premier succès en championnat. Face à une équipe troyenne également en difficulté, nous imaginons une rencontre disputée, mais dans laquelle Le Havre pourrait faire la différence grâce à une meilleure efficacité offensive.

Notre score : Troyes 1-2 Le Havre.