Pronostic ASSE – Laval (07/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la 12e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Laval, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir lourdement chuté le week-end dernier sur la pelouse de l’En Avant Guingamp (3-0), l’AS Saint-Étienne reçoit ce samedi (20h) le Stade Lavallois, pour le compte de la 12e journée de Ligue 2. Face à la lanterne rouge du championnat, les hommes de Ian Cathro tenteront de renouer avec la victoire devant leur public et de conserver leur place de leader avant d’aborder la deuxième trêve internationale de la saison.

Ligue 2 – ASSE vs Laval

Samedi 7 novembre 2026 · 20h · Stade Geoffroy-Guichard

ASSE : effacer la déroute de Guingamp et défendre sa première place

Leader de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne aborde cette douzième journée avec une obligation de réaction. Après un début de saison globalement convaincant, les Verts ont subi un sérieux coup d’arrêt le week-end dernier en s’inclinant lourdement sur la pelouse de l’En Avant Guingamp (3-0). Une défaite qui a rappelé que les Stéphanois n’étaient pas à l’abri d’une contre-performance malgré leur statut de prétendants à la montée.

Ce revers constitue forcément une déception pour les hommes de Ian Cathro, qui espéraient poursuivre leur bonne dynamique et consolider leur avance en tête du classement. Au-delà du résultat, c’est surtout l’ampleur de la défaite qui interroge. Les Verts devront afficher davantage de rigueur défensive et de maîtrise collective pour éviter de revivre un scénario similaire.

La réception du Stade Lavallois représente néanmoins une belle occasion de rebondir. Face à la lanterne rouge du championnat, Saint-Étienne partira avec les faveurs des pronostics et aura l’avantage d’évoluer devant son public. Dans un stade Geoffroy-Guichard qui devrait pousser derrière son équipe, les Stéphanois tenteront de prendre rapidement le contrôle de la rencontre.

Sur le plan du jeu, les hommes de Ian Cathro devront notamment retrouver de la fluidité dans la circulation du ballon. Face à une équipe lavalloise susceptible de privilégier une organisation défensive compacte, les Verts pourraient être amenés à multiplier les séquences de possession pour trouver des ouvertures. La capacité à accélérer le jeu dans les trente derniers mètres sera donc essentielle.

Les Stéphanois devront également se montrer plus efficaces dans les deux surfaces. Leur qualité offensive peut leur permettre de faire la différence, mais ils devront éviter de tomber dans la précipitation. Face à un adversaire qui pourrait chercher à exploiter les pertes de balle, la gestion des transitions défensives représentera un autre enjeu important.

Cette rencontre revêt enfin une importance particulière au classement. Alors que la lutte pour les premières places s’annonce serrée, un nouveau faux pas pourrait permettre aux poursuivants de revenir sur les Verts. À l’inverse, un succès leur offrirait la possibilité d’aborder la trêve internationale de novembre avec davantage de sérénité, tout en conservant leur place de leader.

Stade Lavallois : un déplacement périlleux pour la lanterne rouge

De son côté, le Stade Lavallois traverse un début de saison particulièrement compliqué. Derniers de Ligue 2 après onze journées, les Tango peinent à trouver les solutions pour sortir de la zone rouge. Une situation préoccupante qui les oblige à rapidement engranger des points pour ne pas se laisser distancer dans la course au maintien.

Ce déplacement à Saint-Étienne représente un défi particulièrement relevé pour les Lavallois. Face au leader du championnat, ils devront afficher une solidité collective irréprochable pour espérer ramener un résultat positif. Sur le papier, le rapport de force semble nettement favorable aux Verts, mais Laval pourrait tenter de profiter des doutes laissés par la lourde défaite stéphanoise à Guingamp.

Pour rivaliser, les Tango pourraient adopter une approche prudente, en resserrant les lignes et en limitant les espaces dans leur propre moitié de terrain. L’objectif serait alors de contrarier les offensives stéphanoises et d’empêcher les joueurs de Ian Cathro de trouver facilement des solutions entre les lignes.

Dans cette configuration, la discipline défensive sera déterminante. Les Lavallois devront notamment surveiller les déplacements des attaquants adverses et éviter de laisser trop de liberté aux joueurs capables de faire la différence individuellement. Une concentration constante sera nécessaire pour résister à la pression que pourrait exercer Saint-Étienne.

Offensivement, Laval pourrait chercher à exploiter les transitions rapides et les coups de pied arrêtés. Face à une équipe stéphanoise qui devrait prendre l’initiative, les Tango auront probablement des occasions de se projeter dans les espaces laissés derrière les défenseurs adverses. Leur efficacité sur ces situations pourrait conditionner leurs chances de créer la surprise.

L’aspect mental aura également son importance. Si les Lavallois parviennent à conserver leur cage inviolée pendant une bonne partie de la rencontre, ils pourraient progressivement faire douter les Stéphanois. À l’inverse, concéder rapidement l’ouverture du score risquerait de compliquer considérablement leur tâche.

Malgré leur dernière place, les Tango n’auront donc pas intérêt à se présenter à Geoffroy-Guichard avec une attitude uniquement défensive. Un résultat positif face au leader pourrait constituer un véritable déclic et permettre au club mayennais de retrouver un peu de confiance avant la trêve internationale.

Les confrontations entre les deux équipes

L’AS Saint-Étienne et le Stade Lavallois se connaissent bien pour s’être affrontés à plusieurs reprises ces dernières saisons en Ligue 2. Ces oppositions ont parfois donné lieu à des rencontres serrées, même lorsque les deux formations ne poursuivaient pas les mêmes objectifs au classement.

Lors de leurs précédents passages dans l’antichambre de l’élite, les Verts ont notamment pu mesurer la capacité des Lavallois à rivaliser avec des équipes plus ambitieuses. Le Stade Lavallois a souvent cherché à compenser ses différences de moyens par une organisation collective rigoureuse et une importante intensité dans les duels.

Cette nouvelle confrontation se présente néanmoins dans un contexte favorable aux Stéphanois. Avec 25 points en onze journées, l’ASSE possède seize longueurs d’avance sur Laval, qui ne compte que neuf unités. Un écart significatif qui illustre les différences de résultats entre les deux formations depuis le début de la saison. FootKop

Les Verts pourront également compter sur l’avantage du terrain. À Geoffroy-Guichard, les Stéphanois auront à cœur de faire oublier leur récente déconvenue à Guingamp et de confirmer leur statut de favoris. Pour les Lavallois, l’objectif sera de résister à la pression adverse et de tenter de profiter des éventuelles erreurs stéphanoises.

Les compositions probables

La compo probable de l’ASSE : Ndiaye – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Old – Bernauer ou Jaber, Csongvai – Boakye, Breum – Cardona, Ballo.

Absents : Larsonneur, Svetlin (blessés).

Incertain : Eymard (reprise).

La compo probable de Laval : Hautbois – Mouton, Lô, Bianda, Gaudin – Sanna, Bouriaud, Gourichy – Houdayer – Clavreul, Kanté.

Les joueurs à suivre

Irvin Cardona (ASSE) : L’attaquant stéphanois pourrait être l’un des principaux atouts offensifs des Verts pour cette réception du Stade Lavallois. Capable d’évoluer sur le côté droit de l’attaque ou dans une position plus axiale, il se distingue notamment par sa vitesse, sa mobilité et sa capacité à prendre la profondeur. Face à une formation lavalloise qui pourrait privilégier un bloc défensif compact, ses appels et ses déplacements sans ballon pourraient permettre de créer des espaces dans la défense adverse. Après la lourde défaite concédée à Guingamp (3-0), Cardona aura également à cœur de se montrer décisif pour aider l’ASSE à renouer avec la victoire et à conserver sa place de leader avant la trêve internationale.

Mathys Houdayer (Stade Lavallois) : Le milieu offensif lavallois pourrait être l’un des joueurs à surveiller lors de ce déplacement sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne. Capable d’évoluer dans une position de meneur de jeu, il pourrait avoir un rôle important dans l’animation offensive des Tango. Face à une équipe stéphanoise qui devrait chercher à monopoliser le ballon, sa capacité à se rendre disponible entre les lignes et à orienter rapidement le jeu vers l’avant pourrait être précieuse. Houdayer pourrait notamment tenter de profiter des espaces laissés par les Verts pour lancer des contre-attaques et mettre en difficulté leur défense. Dans une rencontre où les occasions lavalloises risquent d’être limitées, sa justesse technique et sa capacité à faire les bons choix pourraient constituer des atouts importants.

Notre pronostic pour ASSE – Laval

Cette rencontre entre l’AS Saint-Étienne et le Stade Lavallois semble particulièrement déséquilibrée sur le papier. Leaders de Ligue 2 avec 25 points après onze journées, les Stéphanois accueillent une formation lavalloise en grande difficulté depuis le début de la saison. Malgré leur lourde défaite à Guingamp (3-0), les hommes de Ian Cathro possèdent de sérieux arguments pour renouer avec la victoire.

Avec huit succès en onze rencontres, les Verts présentent un bilan particulièrement convaincant. Leur efficacité offensive constitue notamment l’une de leurs principales forces, avec 23 buts inscrits depuis le début du championnat, soit une moyenne supérieure à deux réalisations par match.

La défaite concédée le week-end dernier en Bretagne pourrait néanmoins avoir laissé des traces. Dominés par Guingamp, les Stéphanois devront retrouver davantage de solidité collective et éviter de reproduire les erreurs qui leur ont coûté cher. Cette réception de Laval représente donc un test intéressant pour mesurer leur capacité à réagir après une contre-performance.

En face, les Lavallois possèdent l’une des défenses les plus perméables du championnat, avec 21 buts encaissés en onze journées. Une fragilité qui pourrait offrir de nombreuses possibilités aux attaquants stéphanois, notamment si les Verts parviennent à mettre rapidement leur adversaire sous pression.

Mais le Stade Lavallois ne se présentera pas à Geoffroy-Guichard sans arguments. Les Tango restent sur une victoire face à Boulogne (1-0), un succès qui pourrait leur permettre d’aborder ce déplacement avec davantage de confiance. Même si leur situation au classement demeure préoccupante, ce résultat montre qu’ils restent capables de réagir.

Les Stéphanois devront donc se méfier d’un adversaire qui pourrait chercher à exploiter les espaces laissés dans leur dos. Face à une formation lavalloise susceptible d’évoluer avec un bloc compact, les hommes de Ian Cathro devront notamment faire preuve de patience et de précision dans leurs transmissions.

L’ouverture du score pourrait avoir une importance déterminante. Si Saint-Étienne parvient à prendre rapidement l’avantage, Laval pourrait être contraint de modifier son approche et de se découvrir davantage. Une situation qui favoriserait les attaquants stéphanois, capables de profiter des espaces pour faire la différence.

À l’inverse, si les Tango réussissent à tenir le score pendant une bonne partie de la rencontre, la pression pourrait progressivement peser sur les épaules des Verts. Après leur défaite à Guingamp, les Stéphanois savent qu’un nouveau faux pas devant leur public serait particulièrement malvenu.

L’avantage du terrain constitue également un argument important en faveur de l’ASSE. Portés par leurs supporters, les hommes de Ian Cathro devraient chercher à imposer leur rythme dès les premières minutes. Leur capacité à multiplier les situations offensives pourrait rapidement mettre en difficulté une défense lavalloise qui manque de garanties.

Au regard des dynamiques respectives, de la différence de qualité offensive et de l’avantage du terrain, nous imaginons une rencontre dominée par l’AS Saint-Étienne. Malgré leur récent succès contre Boulogne, les Lavallois pourraient éprouver de grandes difficultés à résister aux offensives stéphanoises pendant 90 minutes.Bilans statistiques après onze journées. FootKop

Les cotes d’ASSE – Laval

Pari Meilleure cote affichée Victoire de l’ASSE 1,28 Match nul 4,75 Victoire de Laval 6,50

Notre pronostic : victoire de l’ASSE, côtée à 1,28

Pour cette rencontre, nous misons sur une victoire de l’AS Saint-Étienne face au Stade Lavallois. Malgré leur lourde défaite concédée à Guingamp, les Verts restent leaders de Ligue 2 et disposent de nombreux arguments pour retrouver le chemin du succès devant leur public.

Avec 23 buts inscrits en onze journées, les hommes de Ian Cathro possèdent une puissance offensive qui pourrait faire la différence face à une formation lavalloise ayant déjà encaissé 21 réalisations. Les Stéphanois auront également à cœur de montrer un tout autre visage après leur dernière contre-performance.

Même si Laval pourrait parvenir à inquiéter la défense stéphanoise sur quelques situations, nous voyons les Verts prendre progressivement le dessus et s’imposer pour conserver leur première place avant la trêve internationale.

Notre score : ASSE 3-1 Laval