ASSE : Saint-Étienne a mis un gros coup d’accélérateur pour ce deal XXL

Le stade Geoffroy-Guichard pourrait accueillir les Bleus lors du Final Four de la Ligue des nations 2027, Saint-Étienne et Lyon ayant officialisé leur candidature pour recevoir la compétition européenne.

Le projet prend désormais une tournure concrète. Saint-Étienne Métropole a officiellement confirmé sa candidature auprès de l’UEFA pour accueillir une partie du Final Four de la Ligue des nations 2027. Une perspective particulièrement intéressante pour l’ASSE et son stade mythique.

Le maire de Saint-Étienne et président de la Métropole, Régis Juanico, a confirmé ces derniers jours la volonté du territoire de recevoir cette compétition internationale. Dans son communiqué, il met notamment en avant les infrastructures du Chaudron, sa capacité à accueillir des rencontres de haut niveau et les possibilités d’hébergement pour les délégations et les supporters.

Selon les informations de Ouest-France, relayées par plusieurs médias, la Fédération française de football envisagerait une organisation répartie entre deux enceintes : le Groupama Stadium de Lyon et Geoffroy-Guichard. Dans ce scénario, le stade stéphanois pourrait accueillir une demi-finale ainsi que le match pour la troisième place. Lyon recevrait alors l’autre demi-finale et la finale.

Zidane de retour dans le Chaudron en 2027 ?

Le symbole serait fort pour Geoffroy-Guichard. Zinédine Zidane, désormais sélectionneur des Bleus, pourrait retrouver une enceinte qu’il connaît bien. En 2006, il y avait disputé son dernier match dans l’Hexagone avec le maillot de l’équipe de France, face à la Chine.

Pour les supporters stéphanois, accueillir deux rencontres internationales de cette importance constituerait un joli coup de projecteur sur le Chaudron. Même si l’ASSE évolue indépendamment de cette compétition, son stade retrouverait ainsi une place de premier plan sur la scène européenne.

L’ASSE doit encore patienter

Attention toutefois, rien n’est encore acquis. La candidature française dépend de plusieurs conditions. D’abord, les Bleus doivent se qualifier pour la phase finale en remportant leur quart de finale, programmé en mars 2027. Ensuite, l’UEFA devra retenir la candidature française. Selon les infos d’EVECT, l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse sont aussi candidats.

Le Final Four est programmé du 9 au 13 juin 2027. D’ici là, Saint-Étienne et l’ASSE devront donc patienter avant de savoir si Geoffroy-Guichard retrouvera les grandes soirées internationales. Une chose est certaine : le Chaudron est officiellement candidat pour accueillir le gratin du football européen.