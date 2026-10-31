Pronostic Paris FC – AS Monaco (01/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la neuvième journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le Stade Rennais, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est l’un des chocs de cette neuvième journée de Ligue 1 ! Respectivement sixième et quatrième au classement, le Paris FC et l’AS Monaco s’affrontent ce dimanche (17h15) au stade Jean-Bouin, dans une rencontre importante dans la course aux places européennes.

Ligue 1 – Paris FC vs AS Monaco

Dimanche 1er novembre 2026 · 17h15 · Stade Jean-Bouin

Paris FC : préserver son invincibilité à domicile pour intégrer le top 5

Le Paris FC réalise un début de saison particulièrement intéressant. Après huit journées de championnat, le club de la capitale occupe la sixième place du classement avec 14 points, à seulement une longueur de son adversaire du week-end. Une position encourageante pour les hommes de Liam Rosenior, qui confirment leur capacité à rivaliser avec les meilleures formations de Ligue 1.

Les Parisiens ont néanmoins connu quelques résultats contrastés ces dernières semaines. Capables de réaliser de belles performances face à des adversaires de qualité, ils ont également laissé échapper des points lors de rencontres à leur portée. Le week-end dernier, le PFC s’est notamment incliné sur la pelouse du RC Lens (2-1), malgré l’ouverture du score de Luca Koleosho. Une défaite frustrante qui a empêché les Franciliens de poursuivre leur progression au classement.

Cette contre-performance ne doit toutefois pas faire oublier les nombreuses satisfactions du début de saison parisien. Avant leur déplacement à Lens, les hommes de Liam Rosenior avaient notamment remporté un match spectaculaire face au Stade Rennais (4-3), confirmant leurs qualités offensives et leur capacité à faire la différence dans les rencontres disputées.

Le Paris FC peut surtout s’appuyer sur une excellente dynamique à domicile. Toujours invaincus au stade Jean-Bouin cette saison en championnat, les Parisiens affichent un bilan de trois victoires et un match nul devant leur public. Ils ont notamment dominé Strasbourg (2-1) et Rennes (4-3) lors de leurs deux dernières réceptions, faisant de leur enceinte un véritable atout.

Cette solidité à domicile pourrait jouer un rôle déterminant face à l’AS Monaco. Les joueurs de Liam Rosenior semblent particulièrement à l’aise lorsqu’ils évoluent devant leurs supporters, où ils parviennent régulièrement à imposer leur rythme et à se créer de nombreuses occasions. Leur capacité à prendre rapidement l’initiative pourrait mettre en difficulté une équipe monégasque moins convaincante ces dernières semaines.

Le PFC devra néanmoins se montrer plus rigoureux défensivement. Après avoir encaissé seulement quatre buts lors de ses six premières rencontres, le club parisien en a concédé cinq au cours des deux dernières journées. Une fragilité récente qui pourrait lui coûter cher face à une formation disposant de plusieurs joueurs offensifs de qualité.

Liam Rosenior devra également composer avec quelques absences importantes. Luca Koleosho, buteur à Lens, est forfait en raison d’une blessure à la cuisse, tandis qu’Adama Camara et Samir Chergui restent incertains. En revanche, Rudy Matondo et Hamari Traoré ont repris normalement l’entraînement, ce qui représente une bonne nouvelle pour le technicien parisien.

Pour espérer s’imposer, le Paris FC pourra notamment compter sur Lassine Sinayoko, auteur d’un excellent début de saison. Avec six buts et quatre passes décisives en championnat, l’attaquant malien représente l’une des principales armes offensives de son équipe. Son efficacité pourrait être précieuse pour faire la différence dans une rencontre qui s’annonce particulièrement disputée. Ligue 1 (01/11/2026)+1

AS Monaco : retrouver le chemin de la victoire pour rester au contact du podium

De son côté, l’AS Monaco traverse une période plus compliquée en championnat. Après avoir occupé les premières places du classement pendant plusieurs semaines, le club de la Principauté a progressivement perdu du terrain sur ses concurrents directs. Désormais quatrièmes avec 15 points, les Monégasques restent néanmoins pleinement engagés dans la course au podium.

Les hommes de Filipe Luís connaissent notamment un mois d’octobre difficile en Ligue 1. Après un début de saison convaincant, l’ASM n’a remporté aucune de ses trois dernières rencontres de championnat. Tenus en échec par Toulouse (2-2), battus sur la pelouse de Lorient (1-0), puis accrochés par le LOSC (1-1), les Rouge et Blanc peinent actuellement à retrouver leur efficacité.

Cette série contraste avec les performances affichées par Monaco sur la scène européenne. Engagés en Ligue Conférence, les joueurs de la Principauté ont notamment remporté leurs rencontres face au CSKA Sofia (2-1) et à Fribourg (3-0). Des résultats encourageants qui montrent que l’ASM conserve de solides arguments malgré ses difficultés récentes en championnat.

Le déplacement au stade Jean-Bouin représente donc une occasion importante de relancer la machine. Face à un concurrent direct dans la course aux places européennes, les Monégasques pourraient réaliser une excellente opération en cas de succès. Une victoire leur permettrait non seulement de conserver leur place dans le haut du classement, mais également de prendre quatre points d’avance sur le Paris FC.

Pour cela, Monaco devra retrouver davantage de tranchant offensif. Si l’ASM possède plusieurs joueurs capables de faire la différence individuellement, elle a parfois manqué de créativité et de précision dans les derniers mètres lors de ses dernières sorties. La capacité des Monégasques à accélérer le jeu et à exploiter les espaces sera particulièrement importante face à une équipe parisienne qui aime se projeter vers l’avant.

Le club de la Principauté pourra notamment compter sur Paris Brunner, l’une des révélations de son début de saison. Avec déjà quatre réalisations en Ligue 1 et huit buts toutes compétitions confondues, le jeune attaquant allemand s’impose progressivement comme une pièce maîtresse du secteur offensif monégasque. Sa mobilité et son efficacité devant le but pourraient faire la différence.

Filipe Luís devra toutefois composer avec plusieurs absences. Ansu Fati, blessé, ne devrait pas retrouver les terrains avant le mois de décembre, tandis que Stanis Idumbo est également indisponible. Eric Dier, absent lors des dernières rencontres, demeure incertain. Des forfaits qui réduisent les possibilités de rotation du technicien brésilien.

Malgré ces difficultés, l’AS Monaco possède suffisamment de qualités pour rivaliser avec le Paris FC. Les Monégasques devront toutefois afficher un niveau de performance supérieur à celui de leurs dernières sorties en championnat pour espérer mettre fin à leur série de trois rencontres sans victoire. Ligue 1 (01/11/2026)+1

Les confrontations entre les deux équipes

Le Paris FC et l’AS Monaco se sont affrontés à plusieurs reprises dans l’histoire du football français, même si leurs confrontations en Ligue 1 sont restées relativement rares au cours des dernières décennies. Les deux formations ont notamment retrouvé l’occasion de se mesurer l’une à l’autre la saison passée, après le retour du club parisien dans l’élite.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les dernières oppositions ont largement tourné à l’avantage du Paris FC. Les Franciliens ont remporté les deux confrontations de la saison 2025-2026, s’imposant d’abord sur la pelouse du stade Louis-II (1-0), avant de signer une victoire particulièrement convaincante devant leur public (4-1).

Ces deux succès ont permis au PFC de prendre un certain ascendant sur son adversaire monégasque. Ils témoignent également de la capacité des Parisiens à poser des problèmes à une formation pourtant habituée à jouer les premiers rôles en Ligue 1.

L’AS Monaco abordera donc ce déplacement avec un esprit de revanche. Après avoir perdu ses deux rencontres face au club de la capitale la saison passée, le club de la Principauté aura à cœur de montrer un tout autre visage et de mettre fin à cette série négative.

Le contexte de cette nouvelle confrontation pourrait toutefois favoriser une nouvelle rencontre équilibrée. Seulement un point sépare les deux équipes au classement, tandis que leurs dynamiques récentes sont assez différentes. Le Paris FC reste particulièrement performant à domicile, alors que Monaco cherche à retrouver de la régularité en championnat.

La bataille du milieu de terrain pourrait notamment jouer un rôle important. Les deux formations possèdent des joueurs capables de se projeter rapidement vers l’avant, ce qui pourrait offrir une rencontre animée avec plusieurs occasions de part et d’autre.

L’efficacité offensive et la capacité à limiter les erreurs défensives pourraient finalement départager deux équipes qui semblent relativement proches sur le plan sportif. Sports Mole+1

Les compositions probables

La compo probable du Paris FC : Trapp – Camara, Coppola, Mbow, Otavio – Lopez, Lees-Melou – Kebbal, Pagis, Simon – Sinayoko

Absent : Sangui (blessé).

Incertains : Ikoné, Matondo, Koleosho, Traoré, Chergui (blessés, reprise).

La compo probable de l’AS Monaco : Hradecky – Vanderson, Sané, Salisu, Nazinho – Camara, Zakaria – Coulibaly, Golovin, Detourbet – Brunner.

Absents : Idumbo, Fati (blessés).

Incertain : Dier (reprise).

Les joueurs à suivre

Lassine Sinayoko (Paris FC) : L’attaquant malien réalise un début de saison remarquable sous les couleurs du Paris FC. Auteur de six buts et quatre passes décisives lors des huit premières journées de Ligue 1, l’ancien joueur de l’AJ Auxerre s’impose comme l’un des principaux artisans de la belle dynamique parisienne. Sa puissance physique, sa capacité à prendre la profondeur et son efficacité devant le but constituent de sérieux atouts pour les hommes de Liam Rosenior. Face à une défense monégasque qui devra se méfier des transitions rapides du PFC, Sinayoko pourrait une nouvelle fois jouer un rôle déterminant. Déjà décisif à plusieurs reprises depuis le début de la saison, il aura une belle occasion de confirmer son excellente forme et de permettre à son équipe de réaliser une nouvelle performance de référence devant son public.

Paris Brunner (AS Monaco) : Le jeune attaquant allemand est l’une des grandes révélations de ce début de saison du côté de l’AS Monaco. Auteur de huit buts toutes compétitions confondues, dont quatre en Ligue 1, le joueur de 20 ans s’est progressivement imposé comme le premier choix de Filipe Luís à la pointe de l’attaque monégasque. Son sens du placement, sa mobilité et sa capacité à se montrer décisif dans la surface adverse font de lui une menace permanente pour les défenses adverses. Face à un Paris FC qui a encaissé cinq buts lors de ses deux dernières rencontres de championnat, Brunner pourrait profiter des espaces laissés par les défenseurs parisiens pour retrouver le chemin des filets. Une prestation convaincante de sa part serait précieuse pour aider Monaco à mettre fin à sa série de trois matchs sans victoire en Ligue 1.

Notre pronostic pour Paris FC – AS Monaco

Cette rencontre entre le Paris FC et l’AS Monaco s’annonce particulièrement intéressante dans la course aux places européennes. Seulement un point sépare les deux formations au classement, ce qui donne une importance supplémentaire à cette confrontation directe. Sixièmes avec 14 points, les Parisiens pourraient dépasser leur adversaire en cas de victoire, tandis que les Monégasques souhaitent consolider leur place dans le haut du tableau.

Le Paris FC possède plusieurs arguments pour aborder cette rencontre avec confiance. Malgré sa défaite sur la pelouse du RC Lens (2-1) le week-end dernier, le club de la capitale réalise un début de saison convaincant et se montre particulièrement performant devant son public. Avec trois victoires et un match nul en quatre réceptions, les hommes de Liam Rosenior font partie des équipes les plus solides à domicile depuis le début de cet exercice.

Cette invincibilité au stade Jean-Bouin pourrait jouer un rôle important face à une équipe monégasque en perte de vitesse. Les Parisiens ont notamment montré leur capacité à se transcender devant leurs supporters, comme lors de leur spectaculaire victoire face au Stade Rennais (4-3). Leur puissance offensive, emmenée par Lassine Sinayoko, pourrait leur permettre de mettre en difficulté la défense de l’ASM.

Le Paris FC devra toutefois corriger certaines lacunes défensives. Après avoir encaissé cinq buts lors de ses deux dernières rencontres, le PFC a montré qu’il pouvait se retrouver en difficulté face à des équipes capables d’accélérer rapidement le jeu. Face à Monaco, les Franciliens devront donc trouver un meilleur équilibre pour éviter de laisser trop d’espaces à leurs adversaires.

De son côté, l’AS Monaco traverse une période délicate en championnat. Après un début de saison très encourageant, les hommes de Filipe Luís restent sur trois rencontres sans victoire en Ligue 1. Leur manque de régularité et leurs difficultés à concrétiser leurs occasions les ont empêchés de conserver leur place sur le podium.

Les Monégasques disposent néanmoins d’un effectif de qualité, capable de faire la différence à tout moment. Avec Aleksandr Golovin, Denis Zakaria ou encore Paris Brunner, l’ASM possède plusieurs joueurs expérimentés ou talentueux susceptibles de débloquer la situation. Leur capacité à exploiter les erreurs défensives parisiennes pourrait notamment constituer une arme importante.

Les absences pourraient également peser sur le déroulement de la rencontre. Le Paris FC sera privé de Luca Koleosho et pourrait devoir se passer de plusieurs autres éléments, tandis que Monaco devra notamment faire sans Ansu Fati et Stanis Idumbo. Ces forfaits pourraient réduire les possibilités de rotation des deux entraîneurs et influencer leurs choix tactiques.

L’historique récent des confrontations constitue un autre argument en faveur des Parisiens. Vainqueurs des deux oppositions face à Monaco la saison dernière, les joueurs du PFC ont démontré qu’ils savaient poser des problèmes au club de la Principauté. Devant leur public, ils auront à cœur de confirmer cet ascendant et de réaliser une nouvelle performance de référence.

Nous imaginons donc une rencontre équilibrée et animée, entre deux formations qui possèdent de sérieux arguments offensifs. Le Paris FC devrait chercher à imposer son rythme grâce au soutien de son public, tandis que Monaco tentera de profiter de sa qualité technique pour prendre le contrôle du jeu. Les deux équipes pourraient se créer plusieurs occasions et trouver le chemin des filets.

L’avantage du terrain et la confiance accumulée par les Parisiens à domicile pourraient néanmoins faire pencher la balance en leur faveur. Face à une équipe monégasque qui peine actuellement à retrouver sa meilleure dynamique en championnat, les hommes de Liam Rosenior semblent avoir une belle occasion de s’offrir un nouveau succès important.

Les cotes de Paris FC – AS Monaco

Pari Cote Victoire du Paris FC 2,25 Match nul 3,50 Victoire de l’AS Monaco 2,90

Notre pronostic : match nul entre le Paris FC et l’AS Monaco, côté à 3,50

Nous misons sur un match nul entre le Paris FC et l’AS Monaco. Toujours invaincus devant leur public depuis le début de la saison, les hommes de Liam Rosenior devraient une nouvelle fois se montrer difficiles à battre. Portés par un Lassine Sinayoko particulièrement efficace, les Parisiens possèdent de solides arguments offensifs pour mettre en difficulté une équipe monégasque qui reste sur trois rencontres sans victoire en championnat.

Mais malgré sa mauvaise dynamique actuelle, l’ASM dispose de suffisamment de qualités individuelles pour rivaliser avec le PFC. Avec des joueurs comme Aleksandr Golovin et Paris Brunner, les Monégasques pourraient profiter des récentes fragilités défensives parisiennes pour trouver le chemin des filets. Nous imaginons donc une rencontre ouverte et spectaculaire, avec des occasions de part et d’autre, mais sans véritable vainqueur entre deux formations qui semblent assez proches sur le papier.

Notre score : Paris FC 2-2 AS Monaco