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RC Lens : coup de tonnerre présidentiel avant le Paris FC ! 

Par Bastien Aubert - 20 Oct 2026, 09:40
Pierre Ferracci

Alors qu’un périlleux déplacement à Lens s’annonce ce samedi (20h45), Pierre Ferracci a annoncé, lors de la soirée des partenaires du club, son départ de la présidence du Paris FC !

Le Paris FC va tourner une page importante de son histoire. Alors que les Parisiens préparent leur déplacement à Bollaert-Delelis pour affronter le RC Lens, samedi à 20h45, Pierre Ferracci a annoncé qu’il allait passer la main. Une décision qui intervient plus tôt que prévu, puisque son départ était initialement programmé à la fin de la saison.

Ferracci accélère son départ du PFC

Président du Paris FC depuis 2012, Pierre Ferracci a officialisé son intention de quitter ses fonctions lors de la soirée des partenaires du club, lundi soir. À 74 ans, le dirigeant estime que le moment est venu de transmettre les commandes. Il devrait néanmoins rester proche du club en devenant président d’honneur. « C’est le bon moment pour moi de passer la main. Antoine Arnault est prêt. Depuis deux ans, il s’est beaucoup impliqué dans la gestion, notamment sportive. Le club est entre de bonnes mains et je suis content de faire cette annonce quand il est en haut du classement », a-t-il expliqué à L’Équipe.

Le représentant de la famille Arnault est appelé à prendre la présidence du Paris FC. La passation de pouvoir doit être entérinée lors du conseil d’administration prévu le 9 novembre. Ce changement de calendrier ne signifie donc pas que la transition est déjà officiellement finalisée. La famille Arnault, par l’intermédiaire de sa holding Agache, est l’actionnaire majoritaire du club. Pierre Ferracci détient encore une participation au capital, qu’il devrait céder dans le cadre de son départ.

RC Lens – Paris FC dans un contexte inédit

Sous la présidence de Ferracci, le Paris FC a gravi les échelons du football français, du National jusqu’à la Ligue 1, retrouvée en 2025. Le dirigeant a également accompagné le développement des infrastructures du club, notamment le centre d’entraînement et de formation d’Orly, ainsi que celui de la section féminine. Son départ intervient donc à un moment symbolique : le Paris FC évolue désormais dans l’élite et cherche à s’y installer durablement.

Cette annonce intervient à cinq jours d’un rendez-vous important pour les Parisiens. Le déplacement à Lens se disputera dans un contexte institutionnel inhabituel pour le club de la capitale. Pour autant, rien n’indique que cette transition aura un effet immédiat sur la préparation sportive de la rencontre. Ferracci devrait rester proche du Paris FC après son départ et continuer à assister aux matchs en tant que président d’honneur. Le changement concerne donc avant tout la gouvernance du club. Reste désormais à savoir comment Antoine Arnault imprimera sa marque à la tête d’un Paris FC qui vient de franchir une étape majeure de son développement.

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