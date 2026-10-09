Pronostic AS Monaco – Toulouse (10/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la sixième journée de Ligue 1 entre l’AS Monaco et Toulouse, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après cinq journées, c’est l’AS Monaco qui est en tête de la Ligue 1. Toujours invaincus depuis le début de la saison avec quatre victoires et un match nul, les Monégasques tenteront de conserver leur fauteuil de leader ce samedi (20h45) lors de la réception de Toulouse, qui pointe de son côté à la 13e place du classement.

Ligue 1 – AS Monaco vs Toulouse

Samedi 10 octobre 2026 · 20h45 · Stade Louis-II

AS Monaco : le leader veut repartir sur le même rythme

Difficile d’imaginer meilleur début de saison pour l’AS Monaco. Après cinq journées, les hommes de Filipe Luís occupent seuls la tête de la Ligue 1 avec quatre victoires et un seul match nul. Les Monégasques ont surtout déjà envoyé plusieurs messages forts à leurs concurrents directs en s’imposant notamment face à l’OM (2-0), puis sur la pelouse du PSG (2-1).

Accroché à Strasbourg (1-1), le club de la Principauté a immédiatement repris sa marche en avant lors de la dernière journée avant la trêve en dominant le RC Lens (2-1). Monaco a également profité de cette longue coupure pour disputer un match amical face à Pise, remporté 2-0. Les Rouge et Blanc arrivent donc à cette sixième journée avec une dynamique particulièrement positive.

Filipe Luís devra néanmoins composer avec une absence de poids dans son secteur offensif. Auteur de six buts toutes compétitions confondues, dont quatre en Ligue 1, Paris Brunner est suspendu et manquera la réception du TFC. Monaco récupère en revanche plusieurs joueurs, à commencer par Takumi Minamino et Ansu Fati. Folarin Balogun, revenu à la compétition face à Lens, a également marqué contre Pise pendant la trêve, tandis que Denis Zakaria est de nouveau disponible.

Avec quatre victoires en cinq journées et l’avantage de recevoir, Monaco aborde donc logiquement cette rencontre dans la peau du favori. Mais l’absence de Brunner, meilleur buteur du club depuis le début de la saison, obligera les Monégasques à trouver d’autres solutions offensives.

Toulouse : les Violets ont enfin lancé leur saison

Le début de championnat a été nettement plus laborieux du côté de Toulouse. Pour sa première saison sur le banc du TFC, Jens Berthel Askou a dû attendre la cinquième journée pour connaître son premier succès en Ligue 1. Avant cela, les Violets avaient enchaîné quatre rencontres sans victoire, avec deux matchs nuls et deux défaites.

Toulouse avait tout de même montré une certaine capacité à voyager en ramenant un point de Brest (2-2), puis de Lorient (2-2). Mais après une défaite à domicile contre Lille (0-1), les Toulousains ont finalement débloqué leur compteur juste avant la trêve en dominant Le Havre au terme d’une rencontre spectaculaire (3-2).

La coupure internationale n’a toutefois pas permis aux Violets de confirmer cette embellie. Opposés à Pau en amical, ils se sont inclinés 3-2 face au pensionnaire de Ligue 2. Cette rencontre a une nouvelle fois mis en évidence les difficultés défensives du TFC, qui n’a toujours pas réussi à conserver sa cage inviolée depuis le début de la saison.

Le déplacement en Principauté s’annonce d’autant plus délicat que Rasmus Nicolaisen, absent lors des trois dernières rencontres, devrait de nouveau manquer à l’appel. Niko Sigur et Jacen Russell-Rowe pourraient également être pénalisés par leur retour tardif de sélection. Offensivement, Toulouse pourra notamment compter sur Thomas Jörgensen et Casper Tengstedt, qui ont tous les deux trouvé le chemin des filets lors des dernières journées et constituent deux des principales menaces toulousaines.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre Monaco et Toulouse tournent plutôt à l’avantage du club de la Principauté. La saison dernière, les Monégasques s’étaient imposés au Stade Louis-II sur la plus petite des marges (1-0), grâce à une réalisation de Mohammed Salisu. Le match retour avait en revanche été beaucoup plus disputé puisque les deux formations s’étaient quittées sur un match nul (2-2).

Plus globalement, Monaco reste invaincu lors de ses trois dernières confrontations avec Toulouse, avec deux victoires et un match nul. Le TFC avait néanmoins créé la surprise au Stade Louis-II en février 2024 en s’imposant 2-1, preuve que ce déplacement en Principauté ne lui est pas totalement défavorable.

La dynamique actuelle reste toutefois très différente. Monaco arrive en leader et n’a encore perdu aucune rencontre de championnat, tandis que Toulouse cherche toujours à trouver davantage de régularité. Les Violets ont cependant marqué lors de leurs deux déplacements cette saison, à Brest et Lorient, et pourraient profiter de l’absence de Brunner pour tenter de faire durer le suspense.

Les compos probables

La compo probable de l’AS Monaco : Hradecky – Vanderson, Sané, Dier, Nazinho – Camara, Zakaria – Abline, Golovin, Detourbet – Balogun.

Absents : Brunner (suspendu), Coulibaly (blessé).

Incertain : Idumbo (reprise).

La compo probable de Toulouse : Restes – Diallo, McKenzie, Koumbassa, Tapé – Jörgensen, Vossah, Casseres, Azizi – Hidalgo, Tengstedt.

Absent : Nicolaisen (blessé).

Incertains : McKenzie, Russell-Rowe, Sigur (retours tardifs de sélection).

Les joueurs à suivre

Folarin Balogun (AS Monaco) : en l’absence de Paris Brunner, l’attaquant américain pourrait avoir une belle occasion de retrouver une place importante dans le onze monégasque. Revenu à la compétition lors du succès contre Lens avant la trêve, Balogun a profité de la coupure pour retrouver le chemin des filets lors de la victoire en amical contre Pise (2-0). Face à une défense toulousaine qui n’a encore réalisé aucun clean sheet cette saison, il pourrait disposer de plusieurs opportunités pour se mettre en évidence.

Casper Tengstedt (Toulouse) : arrivé cet été, l’attaquant danois n’a pas tardé à trouver ses marques sous ses nouvelles couleurs. Auteur de trois buts depuis le début de la saison, il représente l’une des principales armes offensives du TFC et reste sur une bonne dynamique. Également buteur sur penalty lors du match amical face à Pau pendant la trêve, il sera l’un des joueurs que la défense monégasque devra particulièrement surveiller.

Notre pronostic pour AS Monaco – Toulouse

Tous les indicateurs semblent pencher en faveur de l’AS Monaco avant cette rencontre. Les hommes de Filipe Luís n’ont toujours pas perdu cette saison, restent sur quatre victoires en cinq journées et ont déjà montré leur capacité à répondre présent dans les grandes rencontres, notamment contre l’OM et le PSG. La victoire contre Pise pendant la trêve a également permis aux Monégasques de conserver leur rythme.

Toulouse ne se déplacera toutefois pas au Stade Louis-II sans arguments. Les Violets viennent de décrocher leur première victoire de la saison face au Havre et ont marqué deux buts lors de chacun de leurs deux premiers déplacements en championnat. Leur principal problème se situe davantage sur le plan défensif puisqu’ils n’ont toujours pas réussi à terminer une rencontre sans encaisser de but.

L’absence de Paris Brunner pourrait également réduire une partie du potentiel offensif monégasque, mais le retour de Balogun, ainsi que les nombreuses solutions dont dispose Filipe Luís derrière son attaquant, devraient permettre au leader de conserver une nette supériorité. Face à une équipe toulousaine encore trop fragile défensivement, nous voyons donc Monaco prendre progressivement le contrôle de la rencontre et faire respecter son statut à domicile.

Les cotes d’AS Monaco – Toulouse

Pari Cote Victoire de l’AS Monaco 1,58 Match nul 4,20 Victoire de Toulouse 5,00

Notre pronostic : victoire de l’AS Monaco, cotée à 1,58.

Malgré l’absence de son meilleur buteur, Paris Brunner, Monaco devrait confirmer son excellent début de saison avec une nouvelle victoire à domicile, et ainsi conforter sa place de leader au classement.

Notre score : AS Monaco 2-0 Toulouse.