OM – Le Havre : le verdict est tombé pour un report du match

Alors qu’un changement d’horaire avait été envisagé pour compenser un éventuel report de PSG-OL, la rencontre entre l’OM et Le Havre se disputera bien à l’heure initialement prévue.

Les supporters marseillais peuvent retenir leur programme. L’OM recevra Le Havre ce dimanche 25 octobre à 17h15, au Vélodrome, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Malgré les discussions engagées autour d’un possible changement d’horaire, aucun décalage n’a finalement été retenu.

L’OM ne récupérera pas le créneau de 20h45

L’incertitude entourant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, programmée dimanche soir à 20h45, avait poussé le diffuseur Ligue 1+ à envisager une solution de remplacement. Selon RMC Sport, l’idée était de décaler OM-Le Havre à cette même heure afin de conserver une affiche sur ce créneau en cas de report du choc entre Parisiens et Lyonnais. Cette hypothèse n’a finalement pas abouti. L’OM et Le Havre conserveront donc leur horaire initial, et le coup d’envoi sera donné à 17h15 comme prévu.

Le possible report de PSG-OL est à l’origine de ces discussions. La préfecture de police de Paris a sollicité la Ligue de football professionnel en raison des besoins de mobilisation des forces de l’ordre durant le week-end.

La LFP a indiqué ne pas envisager elle-même un report, tout en précisant qu’elle respecterait une éventuelle décision des autorités compétentes. Cette incertitude avait conduit le diffuseur à étudier différentes solutions pour son programme du dimanche soir. Pour l’OM, le scénario est désormais clair : les hommes de Bruno Genesio joueront bien à 17h15. Reste à savoir si le choc entre le PSG et l’OL pourra, lui, se tenir comme prévu.

Les Marseillais attendus au Vélodrome dimanche

Ce maintien de l’horaire permet aux supporters de conserver l’organisation prévue pour cette rencontre. Les Olympiens retrouveront leur public dimanche après-midi avec l’objectif de poursuivre leur parcours en championnat.

Après leur déplacement européen en Autriche face au Sturm Graz, les Marseillais vont pouvoir se concentrer sur la réception du club normand, sans avoir à composer avec un changement de dernière minute de leur programme. Le rendez-vous est donc fixé : OM-Le Havre, dimanche 25 octobre à 17h15.