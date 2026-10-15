Stade Rennais : déjà deux bonnes nouvelles pour Haise avant le Paris FC !

Franck Haise a appris deux bonnes nouvelles avant le déplacement du Stade Rennais au Paris FC, privé de Nhoa Sangui et Jonathan Ikoné.

Le Stade Rennais vient d’apprendre deux bonnes nouvelles avant son déplacement sur la pelouse du Paris FC, ce dimanche (17h15), pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Après leur large victoire face à l’AJ Auxerre (4-1) le week-end dernier, les Rouge et Noir espèrent confirmer leur regain de forme dans la capitale. Et pour ce rendez-vous, Franck Haise pourra compter sur un petit coup de pouce puisque le promu parisien devra composer avec deux forfaits importants.

Sangui et Ikoné forfaits contre le Stade Rennais !

Selon les informations de L’Équipe, Nhoa Sangui manquera la réception du Stade Rennais. Déjà gêné par une blessure à la cuisse, le latéral gauche français a été victime d’une rechute lors d’un récent match amical disputé pendant la trêve internationale. Un sérieux coup dur pour le jeune défenseur, qui devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Mais ce n’est pas tout pour le Paris FC puisque Jonathan Ikoné, lui aussi touché à la cuisse, sera également absent face aux hommes de Franck Haise.

Et les mauvaises nouvelles pourraient ne pas s’arrêter là pour le club de la capitale. Absent lors du dernier déplacement à Lorient en raison d’une maladie, Moses Simon reste incertain pour ce choc face au Stade Rennais. Si l’ancien ailier du FC Nantes a repris l’entraînement collectif, sa participation à la rencontre n’est pas encore assurée. Avec deux absences confirmées et une troisième potentielle, le Paris FC se présentera donc diminué face aux Bretons. Une situation dont Franck Haise et ses joueurs tenteront de profiter pour enchaîner un nouveau succès en Ligue 1.