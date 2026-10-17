Pronostic Paris FC – Stade Rennais (18/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la septième journée de Ligue 1 entre le Paris FC et le Stade Rennais, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Paris FC et le Stade Rennais s’affrontent ce dimanche (17h15) au stade Jean-Bouin, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1. Un véritable choc dans la course à l’Europe entre le PFC, cinquième du classement, et le SRFC, troisième.

Ligue 1 – Paris FC vs Stade Rennais

Dimanche 18 octobre 2026 · 17h15 · Stade Jean-Bouin

Paris FC : rebondir après sa première défaite de la saison

Le Paris FC réalise un début de saison 2026-2027 particulièrement encourageant. Après avoir assuré son maintien lors du précédent exercice, le club de la capitale semble avoir franchi un nouveau cap et peut désormais nourrir des ambitions européennes. Les Parisiens ont notamment entamé leur championnat par une série de cinq rencontres sans défaite, avant de connaître leur premier coup d’arrêt samedi dernier sur la pelouse du FC Lorient (1-0).

Ce revers en Bretagne n’enlève toutefois rien à l’excellent début de saison des hommes de Stéphane Gilli. Avec trois victoires, deux matchs nuls et une seule défaite après six journées, le Paris FC occupe une très belle cinquième place du classement avec 11 points au compteur, à seulement deux longueurs de son adversaire du week-end. Une victoire face au Stade Rennais lui permettrait donc de dépasser les Rouge et Noir et de confirmer ses ambitions dans la course aux places européennes.

Le club parisien peut notamment s’appuyer sur sa solidité défensive, avec seulement quatre buts encaissés depuis le début de la saison. À domicile, le PFC se montre également particulièrement performant, ayant remporté sept de ses neuf dernières réceptions en Ligue 1. Une dynamique encourageante avant d’accueillir l’une des équipes les plus séduisantes offensivement du championnat.

Les Parisiens devront néanmoins composer avec plusieurs absences, notamment celles de Nhoa Sangui et Vincent Marchetti. L’état physique de certains autres joueurs reste également à surveiller. Mais contrairement à Rennes, engagé jeudi en Ligue Europa, le Paris FC a bénéficié d’une semaine complète pour préparer cette affiche. Un avantage qui pourrait peser dans la balance, particulièrement en seconde période.

Stade Rennais : poursuivre sa belle dynamique en championnat

De son côté, le Stade Rennais confirme son renouveau depuis l’arrivée de Franck Haise sur son banc en février dernier. Après une saison précédente marquée par une remontée spectaculaire au classement, le club breton semble bien décidé à jouer les premiers rôles dans cet exercice 2026-2027. Avec quatre victoires, un match nul et une seule défaite après six journées, les Rennais occupent la troisième place du classement, à seulement un point du LOSC, deuxième, et du leader monégasque.

Les Rouge et Noir restent notamment sur une belle dynamique en championnat, avec quatre victoires lors de leurs cinq dernières rencontres. Une série qui témoigne de la montée en puissance de l’équipe de Franck Haise, capable de se montrer particulièrement dangereuse offensivement. Avec 12 buts inscrits en six matchs, Rennes possède l’une des meilleures attaques de Ligue 1, notamment grâce à l’efficacité d’Estéban Lepaul et à l’influence de Valentin Rongier au milieu de terrain.

Mais tout n’est pas parfait pour les Bretons. Si leur potentiel offensif est indéniable, leur défense reste parfois perméable, comme en témoignent les dix buts encaissés depuis le début du championnat. Le SRFC avait notamment lourdement chuté sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (4-0), révélant certaines difficultés lorsqu’il évolue loin du Roazhon Park. Un problème récurrent que Franck Haise devra corriger pour permettre à son équipe de s’installer durablement sur le podium.

Autre élément à prendre en compte : le calendrier particulièrement chargé des Rennais. Après avoir affronté l’OFI Crète jeudi en Ligue Europa, les partenaires de Brice Samba ne disposeront que de trois jours pour récupérer avant leur déplacement dans la capitale. Franck Haise pourrait donc être tenté d’effectuer quelques changements dans son onze de départ afin de préserver certains cadres. Malgré cette fatigue potentielle, Rennes possède suffisamment de qualités individuelles pour espérer ramener un résultat positif de Jean-Bouin.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Paris FC et le Stade Rennais se sont retrouvés la saison dernière en Ligue 1, après plus de quarante ans sans confrontation dans l’élite du football français. Et ces retrouvailles avaient tourné à l’avantage des Bretons, vainqueurs des deux rencontres.

Lors du match aller, disputé en novembre 2025 au stade Jean-Bouin, le Stade Rennais s’était imposé sur la plus petite des marges (1-0). Les Rouge et Noir avaient ensuite confirmé leur supériorité au Roazhon Park, en mai dernier, en dominant une nouvelle fois les Parisiens (2-1).

Le SRFC tentera donc de décrocher une troisième victoire consécutive face au PFC. Mais les hommes de Stéphane Gilli semblent avoir progressé depuis ces deux confrontations et pourraient profiter de leur excellente dynamique à domicile pour prendre leur revanche.

Les compos probables

La compo probable du Paris FC : Trapp – Camara, Coppola, Otavio, Traoré – Lopez, Lees-Melou – Kebbal, Pagis, Koleosho – Sinayoko

Absents : Sangui, Ikoné (blessés).

Incertain : Chergui (reprise).

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Reynolds, Cresswell, Aït-Boudlal ou Rouault, Merlin – Camara, Rongier, Thomasson – Al-Tamari, Lepaul, Mayenda ou Blas.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Lassine Sinayoko (Paris FC) : arrivé cet été dans la capitale en provenance de l’AJ Auxerre, l’attaquant malien réalise des débuts particulièrement convaincants sous ses nouvelles couleurs. Déjà auteur de quatre buts depuis le début de la saison en Ligue 1, il s’est rapidement imposé comme l’une des principales armes offensives du PFC. Sa puissance physique, sa capacité à prendre la profondeur et son efficacité devant le but pourraient poser de sérieux problèmes à une défense rennaise qui a déjà encaissé dix buts en six journées.

Estéban Lepaul (Stade Rennais) : l’avant-centre rennais confirme son importance dans le dispositif de Franck Haise. Avec quatre réalisations en championnat depuis le début de la saison, l’ancien attaquant d’Angers figure parmi les principaux artisans de la belle dynamique bretonne. Redoutable dans la surface de réparation grâce à son sens du placement et à sa qualité de finition, il pourrait profiter des espaces laissés par la défense parisienne pour faire la différence.

Notre pronostic pour Paris FC – Stade Rennais

Cette rencontre entre le Paris FC et le Stade Rennais s’annonce particulièrement équilibrée. Cinquièmes du classement après six journées, les Parisiens réalisent un excellent début de saison et auront à cœur de rebondir après leur première défaite de la saison sur la pelouse de Lorient (1-0). De leur côté, les Rennais, troisièmes, restent sur une belle dynamique en championnat et possèdent l’une des attaques les plus efficaces de Ligue 1, avec 12 buts inscrits en six rencontres.

Mais les Bretons pourraient être handicapés par l’enchaînement des matchs, seulement trois jours après leur rencontre de Ligue Europa face à l’OFI Crète. Un facteur qui pourrait profiter aux hommes de Stéphane Gilli, particulièrement solides à domicile et qui ont bénéficié d’une semaine complète pour préparer ce choc. Toutefois, les qualités offensives rennaises et les fragilités défensives affichées par les hommes de Franck Haise laissent présager une rencontre ouverte, avec des occasions de part et d’autre.

Les cotes de Paris FC – Stade Rennais

Pari Cote Victoire du Paris FC 2,25 Match nul 3,40 Victoire du Stade Rennais 3,05

Notre pronostic : match nul, coté à 3,40

Nous misons sur un match nul entre le Paris FC et le Stade Rennais. Si les Parisiens pourraient profiter de leur fraîcheur physique et du soutien de leur public pour mettre en difficulté les Bretons, ces derniers disposent de suffisamment de qualités offensives pour leur répondre. Avec des joueurs comme Lassine Sinayoko et Estéban Lepaul, les deux formations possèdent de sérieux arguments pour faire trembler les filets. Nous imaginons donc un match spectaculaire et riche en buts, au cours duquel aucune des deux équipes ne parviendrait à prendre définitivement le dessus.

Notre score : Paris FC 2-2 Stade Rennais.