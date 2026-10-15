FC Barcelone : coup dur pour Raphinha avant le PSG et le Real Madrid !

Toujours à l’écart du groupe, Raphinha reste incertain pour les prochains chocs du FC Barcelone face au PSG et au Real Madrid.

Touché à la cuisse droite lors de la dernière trêve internationale avec la sélection brésilienne, Raphinha n’a toujours pas retrouvé les terrains avec le FC Barcelone. Victime d’un œdème musculaire, l’ancien joueur du Stade Rennais a déjà manqué les deux dernières rencontres des Blaugrana, face à Getafe (3-0) en Liga le week-end dernier, puis sur la pelouse de Galatasaray (1-4) ce mardi en Ligue des Champions. Et alors que plusieurs échéances importantes approchent pour les hommes d’Hansi Flick, les dernières nouvelles concernant l’attaquant brésilien ne sont pas forcément rassurantes.

Raphinha toujours à l’écart du groupe !

Selon les informations de Mundo Deportivo, Raphinha poursuit toujours un programme d’entraînement individualisé cette semaine et n’a pas encore repris les séances collectives avec ses coéquipiers. Un retard dans sa reprise qui laisse planer de sérieux doutes sur sa disponibilité pour le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse du Real Betis, ce samedi (18h30), à l’occasion de la neuvième journée de Liga. Sauf évolution favorable de sa condition physique dans les prochaines heures, l’international brésilien devrait donc manquer une troisième rencontre consécutive.

Sa présence face au PSG et au Real Madrid menacée ?

Mais au-delà de ce déplacement en Andalousie, c’est surtout la présence de Raphinha lors des deux prochains grands rendez-vous du Barça qui interroge. Les Blaugrana doivent en effet affronter le Paris Saint-Germain mardi prochain (21h) en Ligue des Champions, avant de défier le Real Madrid cinq jours plus tard lors du Clasico. Deux affiches majeures pour lesquelles Hansi Flick espère pouvoir compter sur son ailier brésilien. Reste désormais à savoir si Raphinha aura suffisamment récupéré pour effectuer son retour à la compétition, alors qu’aucune date précise de reprise n’a encore été confirmée.