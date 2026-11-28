Auteur de 11 buts en autant de matchs de Serie A, Gustavo Varela attire déjà plusieurs cadors européens, dont le FC Barcelone. Recruté pour environ 2,5 M€ l’été dernier, l’attaquant de Monza pourrait permettre au club lombard de réaliser une énorme plus-value dès janvier.

Varela affole les compteurs en Serie A

À seulement 21 ans, Gustavo Varela réalise des débuts particulièrement remarqués sous le maillot de Monza. L’attaquant portugais a inscrit 11 buts lors de ses 11 premières apparitions en Serie A cette saison, un bilan qui lui permet d’occuper la tête du classement des buteurs du championnat italien.

Une réussite immédiate pour un joueur arrivé de Benfica au cours du dernier mercato estival. Monza n’avait déboursé qu’environ 2,5 M€ pour s’attacher ses services. Quelques mois plus tard, cette opération ressemble déjà à l’une des très bonnes affaires du marché italien.

Le Barça face à une grosse concurrence

Les performances de Varela n’ont logiquement pas échappé aux recruteurs européens. Selon les informations de Foot Mercato, qui relaie Sky Italia, le FC Barcelone suit de près l’évolution du jeune Portugais. Le club catalan est toutefois loin d’être seul sur ce dossier.

Gustavo Varela, 21 ans, est le meilleur buteur de Serie A avec 11 réalisations en 11 matchs. Arrivé de Benfica pour environ 2,5 M€, l’attaquant de Monza attire déjà plusieurs grands clubs européens. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2126669046191935908

L’Inter Milan, la Juventus et Naples seraient également attentifs à sa situation. Arsenal figure aussi parmi les prétendants annoncés. La concurrence s’annonce donc relevée si le Barça décide de passer concrètement à l’action lors du mercato hivernal.

Monza réclame entre 25 et 30 M€

Conscient de tenir un élément prometteur, Monza ne compte pas brader son meilleur buteur. Le club lombard réclamerait désormais entre 25 et 30 M€ pour ouvrir la porte à un départ, soit au moins dix fois le montant investi pendant l’été.

Le dossier comporte également une précision financière importante. Benfica a conservé 20 % de la plus-value réalisée lors d’une future revente. En cas de transfert rapide au tarif espéré, le club lisboète récupérerait donc une partie non négligeable de l’opération.

Un dossier déjà brûlant pour janvier

Reste à savoir si l’un des clubs intéressés acceptera de répondre aux exigences de Monza dès cet hiver. Les 11 buts de Varela ont fait décoller sa cote en quelques semaines, mais le club italien dispose d’une position confortable après l’avoir recruté récemment.

Le FC Barcelone devra également composer avec plusieurs concurrents capables d’accélérer sur le plan financier. Si Varela maintient son rythme d’ici à l’ouverture du marché de janvier, la somme demandée par Monza pourrait rapidement devenir le point central d’un dossier très disputé.