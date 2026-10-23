Auteur d’un match nul encourageant à Turin face à la Juve en Ligue Europa (2-2), le Stade Rennais a accueilli des bonnes ondes avant de recevoir le RC Strasbourg (dimanche, 17h15).

Le Stade Rennais peut aborder la réception du RC Strasbourg avec davantage de confiance. Après un match nul encourageant obtenu à Turin face à la Juventus en Ligue Europa, les Rouge et Noir disposent de plusieurs motifs d’optimisme avant leur rendez-vous de dimanche à 17h15.

Soumaré, seule ombre au tableau ?

La prestation rennaise face à la Juventus a notamment été saluée par Vincent Simmoneaux, journaliste de TVR. Celui-ci a souligné l’engagement collectif de l’équipe et la qualité de sa performance, estimant même que Rennes aurait pu repartir d’Italie avec une victoire : « Un excellent match nul après une formidable partie.

Coup d’essai et coup de maître pour Haise, avec des Rennais combatifs du début à la fin. Rennes aurait presque mérité de l’emporter, avec un Nagida monstrueux. Mais ils sont tous (sauf peut-être Soumaré) à féliciter », a-t-il commenté. Cette réaction positive souligne les progrès affichés par les Bretons lors de cette rencontre européenne. L’engagement des joueurs et la prestation remarquée de Nagida ont notamment retenu l’attention.

Le Stade Rennais intraitable au Roazhon Park

L’autre motif d’espoir concerne les performances du Stade Rennais devant son public. Les chiffres en Ligue 1 témoignent d’une dynamique particulièrement favorable au Roazhon Park. Le Stade Rennais a remporté six de ses sept derniers matches à domicile en championnat, pour un match nul. Une série qui contraste nettement avec les résultats de ses six premières rencontres à domicile en 2026, au cours desquelles le club n’avait enregistré que deux victoires, deux nuls et deux défaites.

Cette amélioration pourrait compter avant d’affronter Strasbourg. Portés par leur prestation contre la Juventus et par leurs récents résultats à domicile, les Rennais auront l’occasion de confirmer cette dynamique face à un adversaire alsacien qu’ils recevront dimanche. Reste désormais à transformer ces signaux encourageants en résultat. Face au RC Strasbourg, le Stade Rennais cherchera à prolonger sa bonne série à domicile et à capitaliser sur la confiance acquise en Europe.