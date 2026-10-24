Pronostic Stade Rennais – RC Strasbourg (25/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la huitième journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le RC Strasbourg, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Stade Rennais reçoit ce dimanche (17h15) le RC Strasbourg au Roazhon Park, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Irréguliers depuis le début de la saison, les Rennais occupent la sixième place du classement, tandis que les Strasbourgeois, encore plus inconstants, ne pointent qu’au 14e rang.

Ligue 1 – Stade Rennais vs RC Strasbourg

Dimanche 25 octobre 2026 · 17h15 · Roazhon Park

Stade Rennais : retrouver de la solidité pour rester au contact des premières places

Le Stade Rennais réalise un début de saison 2026-2027 encourageant sur le plan comptable, mais ses performances restent encore trop irrégulières. Après sept journées de championnat, les Rouge et Noir occupent la sixième place du classement avec 13 points, à seulement une longueur des équipes de tête. Une position intéressante pour les hommes de Franck Haise, qui ambitionnent de retrouver les places européennes en fin de saison.

Les Bretons peinent toutefois à enchaîner les bonnes performances. Après avoir largement dominé l’AJ Auxerre (4-1) devant leur public, ils ont subi un nouveau coup d’arrêt dimanche dernier sur la pelouse du Paris FC (4-3). Une défaite frustrante au terme d’une rencontre spectaculaire, qui a une nouvelle fois mis en évidence les difficultés défensives rennaises.

Car si Rennes possède de sérieux arguments offensifs, son manque de solidité derrière constitue l’une de ses principales faiblesses depuis le début de l’exercice. Avec 14 buts encaissés en sept journées, les Rouge et Noir concèdent en moyenne deux réalisations par rencontre. Un bilan préoccupant pour une formation qui espère se mêler à la lutte pour les premières places.

À l’inverse, les Rennais peuvent s’appuyer sur une attaque particulièrement efficace. Avec 15 buts inscrits depuis le début de la saison, le club breton dispose de l’une des meilleures forces de frappe du championnat. Esteban Lepaul s’est notamment illustré avec un triplé contre le Paris FC, confirmant son importance dans le dispositif offensif de Franck Haise.

La disponibilité de l’ancien Angevin constitue néanmoins une interrogation majeure avant la réception de Strasbourg. Touché à la cheville, Lepaul a manqué le déplacement européen à Turin jeudi et pourrait également être contraint de déclarer forfait dimanche. Une absence qui représenterait un véritable coup dur pour les Rennais, tant l’attaquant s’est montré décisif depuis le début de la saison.

Les Bretons devront également composer avec la fatigue accumulée sur la scène européenne. Jeudi, ils ont décroché un match nul sur la pelouse de la Juventus (2-2) en Ligue Europa, après avoir notamment mené au score. Une rencontre exigeante qui pourrait peser physiquement, seulement trois jours avant la réception du Racing.

Malgré ces interrogations, le Stade Rennais conserve un atout important : sa solidité à domicile. Toujours invaincus au Roazhon Park en championnat cette saison, les hommes de Franck Haise tenteront de s’appuyer sur le soutien de leur public pour retrouver le chemin de la victoire et poursuivre leur course vers le podium.

RC Strasbourg : mettre fin à une série inquiétante

De son côté, le RC Strasbourg traverse une période particulièrement délicate. Après avoir nourri de belles ambitions à l’intersaison, le club alsacien connaît un début de championnat très éloigné de ses attentes. Quatorzièmes de Ligue 1 avec seulement sept points pris en sept journées, les Strasbourgeois se retrouvent déjà sous la menace de la zone de relégation.

Pourtant, le Racing avait plutôt bien entamé son exercice, avant de progressivement perdre pied. Depuis son match nul contre l’AS Monaco (1-1) le 12 septembre dernier, Strasbourg n’a plus pris le moindre point en championnat. Une série de trois défaites consécutives qui témoigne des difficultés rencontrées par les Alsaciens pour retrouver de la confiance.

Les Strasbourgeois restent notamment sur un revers à domicile contre le Paris Saint-Germain (1-3) lors de la précédente journée. Malgré certaines séquences intéressantes, le Racing n’a pas réussi à contenir les offensives parisiennes et a une nouvelle fois montré des signes de fragilité défensive.

Avec 15 buts encaissés en sept rencontres, Strasbourg possède l’une des défenses les moins performantes de Ligue 1. Un bilan d’autant plus inquiétant que les Alsaciens ont régulièrement été sanctionnés sur leurs pertes de balle et leurs erreurs de placement. Face à une formation rennaise particulièrement efficace offensivement, ces lacunes pourraient une nouvelle fois leur coûter cher.

Sur le plan offensif, le Racing possède pourtant plusieurs joueurs capables de créer le danger. Mais le club alsacien doit composer avec une absence majeure, celle de Joaquín Panichelli. Blessé au genou, l’attaquant argentin est indisponible pour plusieurs semaines encore. Son absence prive Strasbourg d’une référence importante à la pointe de l’attaque.

D’autres incertitudes entourent également l’effectif strasbourgeois. Martial Godo, Ismaël Doukouré et Sebastian Nanasi ont notamment été touchés récemment, ce qui pourrait limiter les possibilités de rotation et compliquer la préparation de ce déplacement.

Contrairement à son adversaire, Strasbourg a néanmoins bénéficié d’une semaine complète pour préparer cette rencontre. Un avantage physique qui pourrait compter face à des Rennais engagés sur plusieurs tableaux. Les Alsaciens tenteront d’en profiter pour mettre fin à leur série de défaites et prendre leurs distances avec la zone rouge.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre le Stade Rennais et le RC Strasbourg ont largement tourné à l’avantage des Bretons. Rennes a remporté trois des quatre derniers affrontements entre les deux formations en Ligue 1, confirmant sa capacité à mettre en difficulté le club alsacien.

Lors de la saison 2025-2026, les Rouge et Noir avaient notamment réalisé un sans-faute face au Racing. Ils s’étaient d’abord largement imposés au Roazhon Park (4-1) en novembre 2025, grâce notamment à un triplé d’Esteban Lepaul, avant de confirmer leur supériorité lors du match retour à la Meinau (0-3) en avril 2026.

Les Rennais avaient également remporté leur précédente confrontation à domicile contre Strasbourg en février 2025 (1-0). Il faut ainsi remonter à août 2024 pour retrouver la trace d’une victoire alsacienne face aux Bretons (3-1).

Cette domination récente constitue un argument supplémentaire en faveur du Stade Rennais, qui tentera de poursuivre sa belle série face au Racing. Strasbourg devra toutefois se montrer beaucoup plus solide défensivement que lors de ses dernières sorties pour espérer inverser cette tendance.

Les compos probables

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Frankowski, Cresswell, Rouault, Nagida – Szymanski, Rongier, Thomasson – Blas, Dia ou Lepaul, Soumaré.

Absent : Aucun.

Incertains : Lepaul (blessé), Merlin (choix).

La compo probable du RC Strasbourg : Jörgensen – Antwi, Mitchell, Coulibaly, Oso – Diop, Essugo – Yassine, Reyna, Amo-Ameyaw – Harder.

Absents : Panichelli, Nanasi (blessés, reprise).

Incertains : Godo, Doukouré (reprise), Baldé (blessé).

Les joueurs à suivre

Ludovic Blas (Stade Rennais) : Le milieu offensif français reste l’un des principaux atouts des Rouge et Noir. Grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à éliminer dans les petits espaces, l’ancien Nantais peut faire basculer une rencontre à tout moment. Face à une défense strasbourgeoise qui a déjà encaissé 15 buts depuis le début de la saison, Blas pourrait disposer de nombreuses opportunités pour créer le danger. En cas de forfait d’Esteban Lepaul, son influence dans l’animation offensive rennaise pourrait s’avérer encore plus importante.

Giovanni Reyna (RC Strasbourg) : Le milieu offensif américain représente l’une des principales satisfactions strasbourgeoises de ce début de saison. Auteur de deux buts en championnat, dont un lors de la dernière journée contre le Paris Saint-Germain (1-3), l’ancien joueur du Borussia Dortmund possède les qualités techniques nécessaires pour mettre en difficulté les défenses adverses. Sa créativité, sa qualité de passe et sa capacité à se projeter vers l’avant pourraient notamment permettre au Racing d’exploiter les espaces laissés par une équipe rennaise qui a déjà encaissé 14 buts en sept journées.

Notre pronostic pour Stade Rennais – RC Strasbourg

Cette rencontre entre le Stade Rennais et le RC Strasbourg s’annonce particulièrement indécise entre deux formations qui connaissent des difficultés défensives depuis le début de la saison. Si les Rouge et Noir occupent une encourageante sixième place au classement, leur irrégularité les empêche de s’installer durablement parmi les équipes de tête. En face, le Racing traverse une période beaucoup plus compliquée, avec trois défaites consécutives en championnat.

Les Rennais possèdent néanmoins plusieurs arguments pour faire la différence devant leur public. Toujours invaincus au Roazhon Park cette saison, les hommes de Franck Haise disposent d’une attaque particulièrement efficace, avec 15 buts inscrits en sept journées. Leur large succès contre Auxerre (4-1) a notamment démontré leur capacité à faire rapidement la différence lorsqu’ils parviennent à imposer leur rythme.

Mais les Bretons devront se montrer beaucoup plus solides défensivement que lors de leur dernière sortie en championnat. Battus sur la pelouse du Paris FC (4-3), ils ont une nouvelle fois affiché certaines lacunes dans leur organisation défensive. Des difficultés que les Strasbourgeois pourraient chercher à exploiter, notamment grâce à la vitesse de leurs joueurs offensifs et à la créativité de Giovanni Reyna.

De son côté, Strasbourg devra impérativement retrouver de la solidité pour espérer ramener un résultat positif de Bretagne. Avec 15 buts encaissés depuis le début de la saison, les Alsaciens éprouvent de grandes difficultés à contenir les offensives adverses. L’absence de Joaquín Panichelli représente également un handicap important pour une formation qui cherche encore à retrouver son efficacité offensive.

Enfin, l’enchaînement des rencontres pourrait jouer un rôle dans cette confrontation. Engagés jeudi sur la pelouse de la Juventus en Ligue Europa, les Rennais ne disposeront que de trois jours de récupération avant de retrouver le championnat. À l’inverse, Strasbourg a bénéficié d’une semaine complète pour préparer ce déplacement, un avantage physique qui pourrait notamment se faire ressentir en seconde période.

Les cotes de Stade Rennais – RC Strasbourg

Pari Cote Victoire du Stade Rennais 1,73 Match nul 4,30 Victoire du RC Strasbourg 3,90

Notre pronostic : match nul, coté à 4,30.

Nous misons sur un partage des points entre le Stade Rennais et le RC Strasbourg. Si les Rouge et Noir possèdent l’avantage du terrain et devraient chercher à imposer leur jeu dès les premières minutes, leurs difficultés défensives pourraient permettre aux Strasbourgeois de se procurer plusieurs occasions. Malgré leur mauvaise dynamique en championnat, les Alsaciens disposent de suffisamment de qualités offensives pour mettre en difficulté une arrière-garde rennaise qui encaisse en moyenne deux buts par rencontre.

De leur côté, les hommes de Franck Haise devraient également parvenir à trouver des espaces face à une défense strasbourgeoise particulièrement perméable depuis le début de la saison. Mais la fatigue accumulée lors de leur déplacement européen à Turin pourrait se faire ressentir au fil des minutes, offrant au Racing l’opportunité de revenir dans la rencontre.

Nous imaginons donc un match spectaculaire et riche en occasions, au cours duquel les deux formations pourraient tour à tour prendre l’avantage sans parvenir à conserver leur avance. Un résultat qui permettrait à Strasbourg de mettre fin à sa série de défaites, tandis que Rennes prolongerait son invincibilité à domicile, sans toutefois réaliser une bonne opération dans la course aux places européennes.

Notre score : Stade Rennais 2-2 RC Strasbourg.