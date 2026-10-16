Pronostic RC Strasbourg – PSG (17/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la septième journée de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et le PSG, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Trois jours après sa victoire retentissante face à Manchester City (2-4) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 avec un déplacement ce samedi (17h15) sur la pelouse du RC Strasbourg. Seulement sixièmes au classement après six journées, les Parisiens tenteront d’enchaîner une quatrième victoire consécutive en championnat pour se rapprocher de la tête.

Ligue 1 – RC Strasbourg vs PSG

Samedi 17 octobre 2026 · 17h15 · Stade de la Meinau

RC Strasbourg : retrouver le chemin de la victoire face au champion de France

Le RC Strasbourg connaît un début de saison 2026-2027 en dents de scie. Après avoir affiché de belles promesses lors des premières journées, le club alsacien peine désormais à trouver de la régularité. Les Strasbourgeois avaient pourtant parfaitement lancé leur saison en s’imposant successivement face au RC Lens (2-1) et à Troyes (6-2), avant de tenir en échec l’AS Monaco (1-1), actuel leader du championnat.

Mais depuis, les résultats sont beaucoup moins encourageants. Battu sur la pelouse du Paris FC (2-1) juste avant la trêve internationale, le Racing a enchaîné avec une nouvelle défaite dimanche dernier à Nice (2-1). Deux revers consécutifs qui ont fait reculer les Alsaciens à la 11e place du classement après six journées, avec seulement sept points au compteur.

Le club strasbourgeois doit également composer avec plusieurs absences importantes. Emanuel Emegha parti, Joaquín Panichelli et Martial Godo, ses deux meilleurs buteurs de la saison dernière avec respectivement 20 et 16 réalisations, sont toujours indisponibles. Le défenseur central et capitaine Ismaël Doukouré ainsi que le milieu offensif Sebastian Nanasi manqueront également cette rencontre. Des absences qui réduisent les possibilités du staff alsacien avant la réception du champion de France en titre.

Strasbourg pourra néanmoins compter sur le soutien de son public à la Meinau, où il avait notamment réussi à faire tomber le PSG en mai 2025 (2-1). Contrairement à son adversaire, le Racing a également bénéficié d’une semaine complète pour préparer cette affiche, un avantage physique qui pourrait avoir son importance face à des Parisiens sollicités en Ligue des Champions mercredi.

PSG : poursuivre sa remontée après l’exploit à Manchester City

Après un début de championnat particulièrement compliqué, le Paris Saint-Germain semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière. Les hommes de Luis Enrique avaient dû attendre la quatrième journée pour décrocher leur premier succès de la saison en Ligue 1, sur la pelouse de Brest (1-0). Depuis, les Parisiens ont enchaîné deux nouvelles victoires, d’abord sur le terrain de l’Olympique de Marseille (2-1), puis à domicile contre Le Mans (3-1).

Cette série de trois succès consécutifs a permis au PSG de remonter à la sixième place du classement, à seulement trois longueurs du leader monégasque. Un retard que les champions de France entendent continuer à réduire, eux qui ambitionnent de conserver leur couronne nationale après avoir largement dominé la Ligue 1 ces dernières saisons.

Mais c’est surtout sur la scène européenne que le club de la capitale vient de frapper un grand coup. Après avoir écrasé le Slovan Bratislava (6-1) lors de la première journée de Ligue des Champions, le PSG s’est offert mercredi une victoire de prestige sur la pelouse de Manchester City (4-2). Un succès retentissant face à l’un des cadors européens qui confirme la montée en puissance de l’équipe de Luis Enrique.

Les Parisiens devront toutefois gérer l’enchaînement des rencontres. Avec seulement trois jours de récupération après leur déplacement en Angleterre, la fatigue pourrait peser sur certains organismes. Luis Enrique pourrait ainsi procéder à quelques ajustements dans son onze de départ. Malgré ce calendrier chargé, le PSG possède suffisamment de qualités individuelles et de profondeur d’effectif pour aborder ce déplacement en position de favori.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre le RC Strasbourg et le Paris Saint-Germain ont souvent donné lieu à des rencontres spectaculaires. Si le club de la capitale domine largement les débats sur la durée, les Alsaciens ont déjà démontré leur capacité à lui poser des problèmes, notamment devant leur public.

Sur les cinq dernières confrontations entre les deux formations, le PSG s’est imposé à trois reprises, contre une victoire strasbourgeoise et un match nul. Le Racing avait notamment créé la surprise en mai 2025 en dominant les Parisiens à la Meinau (2-1), avant d’arracher un spectaculaire match nul au Parc des Princes (3-3) en octobre de la même année.

Le dernier affrontement, disputé en février 2026 à Strasbourg, avait en revanche tourné à l’avantage du PSG (2-1). Plus globalement, le club de la capitale n’a perdu qu’une seule de ses 18 dernières rencontres face aux Alsaciens, pour 12 victoires et cinq matchs nuls. Un historique largement favorable aux hommes de Luis Enrique, même si leurs déplacements à la Meinau sont rarement de tout repos.

Les compos probables

La compo probable du RC Strasbourg : Jörgensen – Antwi, Mitchell, Coulibaly, Oso – Reyna, Sousa, Essugo – Amo-Ameyaw, Ortega, Yassine.

Absents : Panichelli, Godo, Doukouré, Nanasi (blessés, reprise).

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Beraldo, Ruiz – Kvaratskhelia, Torres, Godts.

Absents : Mayulu, Longoni (blessés).

Les joueurs à suivre

Ferran Torres (PSG) : arrivé cet été dans la capitale, l’international espagnol réalise des débuts particulièrement convaincants sous ses nouvelles couleurs. Auteur de sept buts lors de ses sept premières apparitions toutes compétitions confondues avant le déplacement à Manchester City, dont quatre réalisations en Ligue 1, l’ancien joueur du FC Barcelone s’est rapidement imposé comme l’une des principales armes offensives parisiennes. Sa mobilité, son sens du placement et son efficacité devant le but pourraient faire de lui un danger permanent pour la défense strasbourgeoise.

Giovanni Reyna (RC Strasbourg) : l’international américain fait partie des recrues sur lesquelles le Racing compte pour apporter davantage de créativité à son secteur offensif. Déjà buteur depuis le début de la saison, l’ancien joueur du Borussia Dortmund possède les qualités techniques pour faire la différence entre les lignes. Face à une équipe parisienne qui devrait monopoliser le ballon, sa capacité à accélérer le jeu et à exploiter les espaces pourrait être précieuse pour les Alsaciens.

Notre pronostic pour RC Strasbourg – PSG

Sur le papier, le Paris Saint-Germain dispose de sérieux arguments pour poursuivre sa série de victoires. Après un démarrage poussif en Ligue 1, les hommes de Luis Enrique semblent avoir retrouvé leur efficacité offensive et leur confiance. Leur succès sur la pelouse de Manchester City constitue également un signal fort envoyé à leurs concurrents, tandis que Strasbourg traverse une période délicate avec deux défaites consécutives et plusieurs absences importantes.

Mais le déplacement à la Meinau pourrait se révéler plus compliqué que prévu. Le Racing a eu davantage de temps pour préparer cette rencontre et pourra compter sur un public particulièrement mobilisé pour la réception du champion de France. De leur côté, les Parisiens pourraient ressentir les efforts consentis mercredi en Ligue des Champions, d’autant que Luis Enrique pourrait être tenté de faire tourner une partie de son effectif.

Les cotes de RC Strasbourg – PSG

Pari Cote Victoire du RC Strasbourg 6,25 Match nul 5,60 Victoire du PSG 1,38

Notre pronostic : victoire du PSG, côté à 1,38

Nous misons sur une victoire du Paris Saint-Germain. En pleine confiance après son succès à Manchester City, le club de la capitale possède une puissance offensive largement supérieure à celle de son adversaire et devrait réussir à faire la différence. Strasbourg pourrait néanmoins profiter de la fatigue parisienne et du soutien de son public pour trouver le chemin des filets. Nous voyons donc une rencontre ouverte, avec plusieurs buts et un quatrième succès consécutif du PSG en championnat.

Notre score : RC Strasbourg 1-3 PSG.