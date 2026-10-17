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PSG : Luis Enrique prépare le Barça et prévoit de grosses surprises à Strasbourg 

Par Bastien Aubert - 17 Oct 2026, 08:00
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Le PSG se déplace à Strasbourg pour le compte de la septième journée de Ligue 1 (17h15). Luis Enrique pourrait apporter quelques changements dans son onze de départ.

Le PSG retrouve déjà le championnat avec l’objectif de poursuivre sa marche en avant. Le déplacement à Strasbourg, programmé ce samedi à 17h15, intervient après un rendez-vous européen exigeant sur la pelouse de Manchester City (4-2). Luis Enrique pourrait donc profiter de cette rencontre pour redistribuer les cartes et gérer les organismes avant le choc contre le FC Barcelone (mardi, 21h).

Luis Enrique change tout avant le Barça

Selon Le Parisien, plusieurs changements sont attendus dans le onze parisien, aussi bien en défense qu’au milieu et en attaque. Dans les cages, Matvey Safonov devrait être reconduit. Le gardien russe serait protégé par une défense à quatre composée de Warren Zaïre-Emery à droite, Lucas Digne à gauche, ainsi que d’Illia Zabarnyi et Willian Pacho dans l’axe. Zaïre-Emery pourrait même porter le brassard de capitaine. Cette organisation permettrait à Luis Enrique de conserver une certaine continuité défensive tout en apportant quelques ajustements par rapport à l’équipe alignée à Manchester.

C’est également dans l’entrejeu que des changements sont envisagés. João Neves, Lucas Beraldo et Fabián Ruiz pourraient former le trio chargé d’assurer la circulation du ballon et l’équilibre de l’équipe. Cette composition offrirait plusieurs profils complémentaires : Neves pour son activité, Beraldo pour sa capacité à participer à la relance et Ruiz pour sa qualité technique. Luis Enrique pourrait ainsi chercher à maintenir la maîtrise du ballon tout en préservant certains joueurs après l’enchaînement des rencontres.

Kvaratskhelia et Ferran Torres attendus au PSG

Maghnes Akliouche est l’un des joueurs à suivre dans cette composition probable. Le milieu offensif, capable d’évoluer sur le côté droit, aurait convaincu son entraîneur lors de ses dernières sorties, notamment contre Le Mans et Manchester City. Sa titularisation permettrait au PSG de conserver un joueur en confiance, capable de créer des différences grâce à sa technique et à sa capacité à combiner dans les petits espaces. À Strasbourg, il pourrait donc bénéficier d’une nouvelle occasion de confirmer les bonnes impressions laissées récemment.

Le secteur offensif pourrait lui aussi connaître une évolution importante. Remplaçant à la surprise générale contre Manchester City, Khvicha Kvaratskhelia devrait retrouver une place dans le onze de départ. Ferran Torres serait également pressenti pour débuter, tandis qu’Akliouche occuperait le couloir droit. Cette association offrirait plusieurs solutions à Luis Enrique : les accélérations et les prises d’initiative de Kvaratskhelia, les appels de Torres et la créativité d’Akliouche. Reste à savoir si ce trio parviendra à rapidement trouver ses automatismes au PSG face à une équipe strasbourgeoise qui voudra profiter de l’occasion pour faire tomber le champion parisien.

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