PSG : Ferran Torres a déjà signé un nouveau contrat !

Nouvel attaquant du PSG, Ferran Torres s’est offert une signature remarquée en dehors des terrains.

Ferran Torres n’a pas fini de faire parler de lui ! Après son arrivée au PSG cet été, l’attaquant espagnol ajoute une nouvelle ligne à son CV en devenant l’égérie de IUMAN Intimissimi, la ligne masculine de la célèbre marque italienne. Une nouvelle signature qui ne passe pas inaperçue !

Ferran Torres, nouvelle recrue du PSG… et d’Intimissimi

En effet, la marque a dévoilé sa nouvelle campagne avec le numéro 9 parisien en vedette. Au programme : des boxers noirs et blancs, des hauts ajustés et des poses qui mettent en valeur la silhouette athlétique du footballeur. Le tout dans une ambiance de vestiaire, avec quelques touches de ballon et des exercices d’échauffement pour rappeler son univers sportif.

Slogan de la campagne ? « Les meilleurs boxers, c’est moi qui les ai ! » Une déclaration pleine d’humour qui accompagne le joueur dans cette nouvelle aventure publicitaire. Ferran Torres s’est également dit « très heureux de faire partie de cette équipe », selon les informations relayées par la presse espagnole.

Du Barça au PSG, un champion du monde très convoité

Cette nouvelle collaboration intervient quelques semaines après le transfert de Ferran Torres au PSG. Recruté en provenance du FC Barcelone, l’international espagnol s’est engagé avec le club parisien jusqu’en 2031, et compte déjà 7 buts en 8 matchs.

Sacré champion du monde avec l’Espagne à l’été 2026, après avoir inscrit le but décisif de la finale contre l’Argentine, le joueur de 26 ans profite désormais d’une popularité qui dépasse largement les pelouses. Déjà associé à la marque sportive Under Armour, il poursuit son ascension médiatique avec cette campagne qui mêle sport, mode et image.