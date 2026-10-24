Stade Rennais : des bonnes et des mauvaises nouvelles avant le RC Strasbourg

Avant déplacement du RC Strasbourg sur la pelouse du Stade Rennais, l’entraîneur alsacien Hugo Oliveira a fait le point sur les forces en présence, annonçant plusieurs absences mais aussi deux retours.

Le Stade Rennais reçoit ce dimanche (17h15) le RC Strasbourg, pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Un rendez-vous important pour les deux formations, qui tenteront de prendre des points avant d’aborder la suite du championnat. À deux jours de cette rencontre, l’entraîneur strasbourgeois Hugo Oliveira s’est présenté ce vendredi en conférence de presse. L’occasion pour le technicien portugais de faire le point sur l’état de son effectif, avec plusieurs mauvaises nouvelles mais également deux retours à signaler.

Strasbourg récupère Godo et Kellyman avant Rennes

Bonne nouvelle pour le RC Strasbourg, Martial Godo et Omari Kellyman seront disponibles pour le déplacement en Bretagne. Les deux joueurs ont reçu le feu vert pour retrouver le groupe alsacien, même s’ils ne sont pas encore revenus à leur meilleur niveau physique. « Godo et Kellyman seront disponibles pour le match. Ils ne sont pas à 100 %, mais ils seront disponibles », a confirmé Hugo Oliveira devant les médias. Deux solutions supplémentaires pour l’entraîneur strasbourgeois, qui pourra donc compter sur un effectif légèrement renforcé pour défier les hommes de Franck Haise.

Cinq forfaits confirmés pour le RC Strasbourg

En revanche, le Racing devra composer avec cinq absences pour affronter le Stade Rennais. Ismaël Doukouré, Sebastian Nanasi, Fábio Baldé, Deivid Washington et Joaquín Panichelli sont tous forfaits pour cette rencontre. Si certains joueurs se rapprochent d’un retour à la compétition, ils ne seront pas suffisamment remis pour le déplacement à Rennes. « Doukouré, malheureusement non. Mais il est proche, très proche », a notamment expliqué Hugo Oliveira. Un véritable casse-tête pour le technicien portugais, privé de plusieurs éléments de son effectif. De quoi offrir quelques opportunités au Stade Rennais, même si les retours de Godo et Kellyman permettront aux Alsaciens de disposer de solutions supplémentaires.