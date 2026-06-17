Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Très actif depuis l’ouverture du mercato, le Stade Rennais poursuit sa reconstruction. Après plusieurs dossiers déjà bouclés ou en très bonne voie, le club breton ne compte pas s’arrêter là et vise encore des recrues importantes pour renforcer son effectif.

Le Stade Rennais accélère. Désireux de rebondir après une saison décevante, le club breton multiplie les mouvements sur le marché des transferts afin d’offrir à Habib Beye un effectif capable de retrouver les premières places de Ligue 1.

𝗡𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹 𝗮𝘁𝗼𝘂𝘁 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹'𝗮𝘁𝘁𝗮𝗾𝘂𝗲 🏹



Décisif à 13 reprises la saison passée avec Le Havre, Issa Soumaré s’est engagé jusqu’en 2030 avec le SRFC.



Une arrivée validée par @hellowork. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 16, 2026

Les dirigeants du Stade Rennais ont déjà avancé sur plusieurs dossiers importants. La signature d’Adrien Thomasson est désormais actée tandis que l’avenir d’Esteban Lepaul a été sécurisé. Dans le même temps, Issa Soumaré, en provenance du Havre, a également signé son contrat avec les Rouge et Noir. Une dynamique qui illustre la volonté du club de rapidement poser les bases de son nouveau projet sportif avant la reprise.

Deux postes encore prioritaires

Mais le chantier est loin d’être terminé. D’après Ouest-France, le Stade Rennais souhaite encore renforcer deux secteurs clés de son effectif avant la clôture du marché estival. La priorité concerne d’abord la défense. Les dirigeants recherchent un défenseur de premier plan capable d’apporter de la solidité et du leadership à une arrière-garde qui a parfois affiché certaines limites ces derniers mois. L’objectif est clair : recruter un joueur immédiatement opérationnel pour devenir un élément fort du onze titulaire.

L’autre dossier important concerne le poste de gardien. Malgré la présence de Brice Samba, le club souhaite se renforcer dans ce secteur. Il pourrait s’agir d’une doublure de haut niveau capable de créer une concurrence saine, mais aussi d’une solution susceptible de prendre la relève en cas de départ ou de changement de hiérarchie.

Un effectif encore en mouvement

Le mercato rennais devrait également être animé dans le sens des départs. Plusieurs mouvements sont encore attendus au sein de l’effectif, ce qui pourrait ouvrir la porte à de nouvelles recrues supplémentaires au-delà des deux priorités actuellement identifiées.

Franck Haise souhaite disposer d’un groupe équilibré, compétitif et capable de répondre à ses exigences. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour finaliser la construction de son équipe. Après les arrivées déjà enregistrées et celle annoncée d’Issa Soumaré, Rennes ne compte visiblement pas ralentir. Le club breton prépare encore plusieurs coups afin d’aborder la nouvelle saison avec de solides ambitions.