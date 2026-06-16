Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

À la recherche d’un attaquant polyvalent, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur un attaquant de Ligue 1 qui sort d’une saison solide.

Le mercato du Stade Rennais accélère. Selon Foot Mercato, Issa Soumaré s’est engagé avec les Rouge et Noir. Auteur d’une saison convaincante avec Le Havre, l’attaquant sort de l’exercice le plus abouti de sa carrière. L’ailier sénégalais de 25 ans a été l’un des hommes forts du club normand en Ligue 1, avec 8 buts inscrits en championnat et une présence quasi permanente dans le onze de départ. Des performances qui n’ont pas échappé aux recruteurs rennais.

Soumaré vient remplacer Embolo

Le profil de l’ancien joueur de Génération Foot correspond parfaitement à la nouvelle stratégie du club. Le Stade Rennais mise sur un joueur en pleine progression, capable d’apporter de la vitesse, de la percussion et de la profondeur dans les derniers mètres. Son expérience du championnat de France, acquise sous les couleurs d’Orléans, d’Auxerre puis du Havre, constitue également un atout précieux pour une adaptation rapide.

Cette signature intervient alors que le dossier Breel Embolo semble prendre une direction claire. Arrivé il y a seulement un an en provenance de l’AS Monaco, l’attaquant suisse n’a jamais totalement réussi à s’imposer comme le leader offensif attendu même si Franck Haise l’apprécie. Son départ apparaît désormais comme une hypothèse très crédible, poussant les dirigeants du Stade Rennais à anticiper l’avenir.

Haise tient son renfort en attaque

L’arrivée de Soumaré pourrait ainsi marquer le début d’un nouveau cycle offensif. Plus jeune, moins coûteux et avec une marge de progression intéressante, le Sénégalais représente un pari cohérent pour un club qui cherche à retrouver une place dans la première partie du classement après plusieurs saisons irrégulières. Pour Franck Haise, ce recrutement offre également davantage de solutions sur les ailes. Mais il risque aussi d’intensifier la concurrence dans un secteur déjà bien fourni.

Avec Soumaré, Rennes ajoute une nouvelle arme offensive, ce qui pourrait réduire encore davantage le temps de jeu de certains éléments présents dans l’effectif. Une chose est sûre : en bouclant rapidement ce dossier, le Stade Rennais envoie un signal fort sur le marché. Le club breton ne compte pas attendre les derniers jours du mercato pour remodeler son attaque et prépare déjà l’après-Embolo.