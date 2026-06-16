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Stade Rennais Mercato : la piste d’un attaquant de Ligue 1 tombe à l’eau !

Par Fabien Chorlet - 16 Juin 2026, 15:00
Enzo Molebe sous le maillot de l'OL

Le Stade Rennais ne serait finalement pas le club de Ligue 1 particulièrement intéressé par le jeune avant-centre de l’OL, Enzo Molebe.

Samedi dernier, Mohamed Toubache-Ter a révélé qu’un club de Ligue 1 suivrait de très près l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, Enzo Molebe, prêté à Montpellier lors de la seconde partie de saison. Si aucune confirmation officielle n’a émergé depuis, ce profil semblait pouvoir correspondre aux besoins du Stade Rennais, qui pourrait chercher à se renforcer sur le plan offensif cet été, surtout en cas de départ de Breel Embolo.

Le Stade Rennais n’est pas intéressé par Molebe

Mais le club de Ligue 1 particulièrement intéressé par Enzo Molebe ne serait finalement pas le SRFC. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Mohamed Toubache-Ter ce lundi sur X. Alors qu’un internaute avait répondu à son information initiale par un « C’est Rennes, on sait », l’insider a rapidement mis fin aux spéculations en rétorquant : « Tu sais mal ».

S’il a donc clairement écarté la piste rennaise dans ce dossier, Mohamed Toubache-Ter n’a en revanche toujours pas révélé l’identité du club de Ligue 1 qui souhaiterait recruter Enzo Molebe. Le mystère reste donc entier autour de l’avenir du jeune attaquant lyonnais.

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