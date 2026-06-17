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FRANCE

RC Lens : Pierre Sage signe un premier exploit historique à Crystal Palace !

Par Bastien Aubert - 17 Juin 2026, 08:40
Pierre Sage (RC Lens)

Pierre Sage, à Londres pour s’engager avec Crystal Palace, a déjà signé un premier exploit en Angleterre. 

Le grand saut est désormais officiel pour Pierre Sage. Nouveau coach de Crystal Palace, le technicien français s’apprête à découvrir l’un des championnats les plus exigeants du monde en Premier League. Un défi de taille qui s’accompagne déjà d’un record inédit. Selon Stats de Foot, Sage va devenir le premier entraîneur français de l’histoire à effectuer ses débuts sur un banc de Premier League après avoir dirigé moins de 100 matchs officiels dans le football professionnel !

Une ascension fulgurante pour Sage

Le chiffre illustre parfaitement la trajectoire atypique du technien de 47 ans. Avant son arrivée en Angleterre, l’ancien coach du RC Lens ne comptabilisait que 96 rencontres officielles à la tête d’une équipe professionnelle. Une expérience relativement limitée comparée aux standards habituels de la Premier League, où les clubs confient généralement leurs équipes à des entraîneurs possédant plusieurs centaines de matchs de haut niveau au compteur. Mais depuis son émergence à l’OL, Sage a démontré une capacité rare à transformer rapidement un groupe en difficulté. Son travail remarqué en Ligue 1 lui a permis de bâtir une réputation solide bien au-delà des frontières françaises.

Crystal Palace a été séduit

Ce parcours éclair a convaincu les dirigeants de Crystal Palace de lui faire confiance pour ouvrir un nouveau cycle. Le club londonien voit en lui un entraîneur moderne, capable de développer un projet ambitieux tout en valorisant les jeunes talents. La nomination de Pierre Sage constitue également une belle vitrine pour les entraîneurs français, encore relativement peu nombreux à obtenir leur chance en Premier League malgré la qualité reconnue de la formation hexagonale.

Cette statistique historique témoigne toutefois aussi du défi qui l’attend. Avec seulement 96 matchs professionnels derrière lui, Pierre Sage va devoir rapidement s’adapter à un environnement où l’intensité médiatique et sportive atteint un niveau rarement égalé. Chaque résultat sera scruté et la moindre difficulté alimentera forcément les débats autour de son manque relatif d’expérience. Mais ce contexte ne semble pas effrayer l’ancien coach du RC Lens. Son ascension a toujours été bâtie sur sa capacité à déjouer les pronostics et à convaincre là où peu de monde l’attendait.

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