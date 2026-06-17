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FRANCE

OL Mercato : avant la DNCG, Lyon boucle un énorme transfert à 32 M€ ! 

Par Bastien Aubert - 17 Juin 2026, 09:00
Afonso Moreira (OL)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Après avoir déjà lancé son mercato estival, l’OL continue de frapper fort avec un coup estimé à 32 millions d’euros. 

L’OL poursuit son grand ménage estival. Après plusieurs mouvements enregistrés ces derniers jours, le club rhodanien vient de réaliser une nouvelle opération particulièrement intéressante sur le plan financier. Selon Fabrizio Romano, Afonso Moreira va poursuivre sa carrière en Bundesliga. Le Bayer Leverkusen a trouvé un accord définitif avec Lyon pour le transfert du joueur, une transaction estimée à 32 millions d’euros.

« Afonso Moreira à Bayer Leverkusen, c’est parti ! Accord conclu et scellé ce mardi soir. Lyon reçoit une indemnité de transfert de 32 M€ du Bayer Leverkusen. Examen médical prévu cette semaine », a annoncé le spécialiste du mercato.

Une vente qui tombe à pic pour l’OL

Cette opération représente une excellente nouvelle pour les finances de l’OL. Dans un contexte où chaque rentrée d’argent compte avant le passage devant la DNCG, récupérer 32 millions d’euros offre une marge de manœuvre supplémentaire aux dirigeants pour poursuivre leur reconstruction. Le départ de Moreira n’était pas forcément attendu à ce niveau de valorisation il y a encore quelques mois. 

Mais les performances du joueur et l’intérêt croissant de plusieurs clubs européens ont permis à l’OL de négocier une indemnité particulièrement intéressante. Le Bayer Leverkusen, réputé pour son travail de développement des jeunes talents, a rapidement accéléré pour sécuriser le dossier avant que la concurrence ne s’intensifie davantage.

Lyon loin d’avoir terminé son mercato

Cette vente pourrait désormais permettre à l’OL d’accélérer sur plusieurs pistes de recrutement. Les dirigeants de l’OL cherchent encore à renforcer différents secteurs de jeu et cette manne financière arrive au meilleur moment. Le mercato lyonnais s’annonce donc encore mouvementé dans les semaines à venir.

Entre les départs stratégiques et les futures arrivées, le club semble déterminé à remodeler en profondeur son effectif. Avec cette opération à 32 millions d’euros, Lyon démontre en tout cas qu’il reste capable de réaliser de très belles ventes malgré un contexte sportif parfois agité ces dernières saisons.

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