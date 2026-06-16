OL Mercato : un nouveau départ officialisé, Lyon fonce sur l’une des premières révélations du Mondial 2026 !

L’OL serait séduit par le profil de Brian Gutierrez, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec le Mexique. En parallèle, Adam Karabec a annoncé son départ.

L’Olympique Lyonnais continue d’accélérer sur le marché des transferts. Après avoir enregistré l’arrivée libre de Kaïl Boudache, le club rhodanien serait sur le point d’enrôler le milieu de terrain du RB Salzbourg, Mads Bidstrup, et l’ailier gauche du Borussia Dortmund, Julien Duranville.

Brian Gutierrez dans le viseur l’OL !

Pour renforcer le secteur offensif de Paulo Fonseca, les dirigeants lyonnais auraient également coché le nom d’un joueur actuellement engagé à la Coupe du monde 2026 : Brian Gutierrez. Selon le compte X @LuCasCompany15, qui suit de près l’actualité de l’OL, le club rhodanien souhaiterait recruter le milieu offensif mexicain, qui évolue aujourd’hui sous les couleurs de Chivas.

Brian Gutierrez est l’une des premières révélations de ce Mondial 2026. Lors de la victoire du Mexique face à l’Afrique du Sud (2-0) pour son entrée en lice, le joueur de 22 ans a brillé par sa qualité technique, sa justesse dans les transmissions et sa capacité à faire des différences entre les lignes. À noter que l’AS Monaco serait également intéressé par Brian Gutierrez lors de ce mercato estival.