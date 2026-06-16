OL Mercato : une offre et un accord sont tombés pour Malick Fofana !

Courtisé en Premier League, Malick Fofana se rapprocherait de Tottenham, qui aurait déjà transmis une première offre à l’OL.

Tout comme Afonso Moreira, qui ferait l’objet d’une offre de 32 millions d’euros du Bayer Leverkusen, l’Olympique Lyonnais pourrait compter sur une vente de Malick Fofana cet été afin de renflouer ses caisses avant son passage devant la DNCG.

Tottenham fonce sur Malick Fofana

Alors qu’il est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League depuis plusieurs semaines, l’un d’entre eux serait passé à l’action pour tenter de le recruter : Tottenham. Selon Ferveur Lyonnaise, les Spurs de Roberto De Zerbi seraient très intéressés par l’ancien joueur de La Gantoise et auraient même transmis une première offre à l’OL, estimée à 26 millions d’euros bonus compris.

De son côté, Malick Fofana serait ouvert à un départ vers Tottenham et aurait déjà donné son accord au 17e de la dernière saison de Premier League. Son agent serait même attendu à Londres ce mercredi afin de finaliser les contours de l’opération.