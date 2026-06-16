OL Mercato : Lyon est en feu, deux nouvelles recrues bouclées !

Après avoir enregistré la signature libre de Kaïl Boudache, l’OL aurait trouvé un accord avec Leipzig et Dortmund pour les transferts de Mads Bidstrup et Julien Duranville.

L’Olympique Lyonnais est en feu en ce début de mercato estival. Ce lundi, jour de l’ouverture officielle du marché des transferts, le club rhodanien a officialisé sa première recrue de l’été : Kaïl Boudache. L’ailier droit algérien, en provenance de l’OGC Nice, a signé son premier contrat professionnel avec les Gones.

Bidstrup et Duranville arrivent aussi à Lyon !

Après Kaïl Boudache, deux nouvelles recrues arriveraient à l’OL. Selon les informations du journaliste de L’Équipe, Hugo Guillemet, les dirigeants lyonnais auraient bouclé les arrivées du milieu de terrain du RB Salzbourg, Mads Bidstrup, et de l’ailier gauche du Borussia Dortmund, Julien Duranville.

Pour s’attacher les services du Danois, le club rhodanien devrait débourser un montant légèrement supérieur à 10 millions d’euros. De son côté, le Belge devrait rejoindre le Rhône dans le cadre d’un transfert estimé à 5,5 millions d’euros, auquel pourraient s’ajouter 3 millions d’euros de bonus, ainsi qu’un pourcentage de 20 % sur une future revente.

info @lequipe

Mads Bidstrup arrive à l’OL. Le club lyonnais est tombé d’accord avec Leipzig pour un transfert légèrement supérieur à 10M€. Le milieu danois de 25ans était ciblé de longue date par la cellule de recrutement pour être associé à Tyler Morton. https://t.co/9DNInw9Xq1 — hugo (@hugoguillemet) June 15, 2026