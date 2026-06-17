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ASSE Mercato : Cathro a prévu de changer toute l’équipe ! 

Par Bastien Aubert - 17 Juin 2026, 19:20
Ian Cathro (ASSE)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Ian Cathro ne devrait pas faire dans le détail pour remodeler l’effectif de l’ASSE au cours du mercato estival.

Après une non montée difficile à digérer, les dirigeants de l’ASSE semblent déterminés à repartir sur de nouvelles bases. L’arrivée d’Ian Cathro marque le début d’un nouveau cycle et le technicien écossais entend rapidement façonner un effectif à son image. Selon Mohamed Toubache-Ter, le club forézien envisage de se renforcer à tous les postes au cours de ce mercato estival ! Une stratégie qui confirme l’ampleur du chantier actuellement en cours à l’ASSE.

Une reconstruction totale à l’ASSE ?

Rarement un entraîneur aura hérité d’une mission aussi importante dès son arrivée. Entre les départs attendus, les joueurs en fin de cycle et la nécessité de bâtir une équipe capable de jouer les premiers rôles en Ligue 2, l’ASSE prépare une profonde transformation. L’objectif est clair : corriger les faiblesses observées la saison passée et offrir à Ian Cathro un groupe suffisamment compétitif pour viser immédiatement la remontée. Des renforts sont ainsi attendus dans tous les secteurs du jeu, de la défense jusqu’à l’attaque.

Depuis sa nomination, le nouvel entraîneur écossais multiplie les décisions fortes. Modification du programme de préparation, volonté d’affronter des adversaires plus relevés, réflexion approfondie sur le profil des futures recrues : Cathro souhaite imposer sa méthode sans attendre. Le mercato représente désormais une étape essentielle de son projet. Pour mettre en place ses principes de jeu, il aura besoin de joueurs capables de répondre à ses exigences tactiques et physiques.

Plusieurs mouvements attendus par Cathro

Cette volonté de renforcer « l’ensemble des postes » laisse également penser que plusieurs départs pourraient être enregistrés dans les semaines à venir. L’effectif de l’ASSE pourrait connaître un important renouvellement afin de repartir sur des bases plus solides. Le dossier Lucas Stassin reste notamment surveillé de près, tandis que d’autres ajustements sont attendus dans plusieurs lignes de l’équipe. La direction sportive travaille déjà activement pour identifier les profils correspondant au nouveau projet porté par Ian Cathro.

En décidant de ne négliger aucun poste, l’ASSE envoie un message fort à la concurrence. Le club ne souhaite pas simplement reconstruire, mais bâtir une équipe capable de dominer la Ligue 2 et de retrouver rapidement sa place parmi l’élite. Les prochaines semaines s’annoncent donc cruciales dans le Forez. Entre arrivées, départs et réorganisation de l’effectif, Ian Cathro s’apprête à lancer l’un des plus grands chantiers de l’été dans le football français.

ASSE

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