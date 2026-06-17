ASSE : Maubleu file à Pau, Larsonneur déjà pointé du doigt ?

Brice Maubleu va quitter l’ASSE, et son départ ne passe pas totalement inaperçu chez les supporters stéphanois. Très peu utilisé dans le Forez, le gardien de 36 ans aura pourtant laissé une vraie image de sérieux, de professionnalisme et d’efficacité lors de ses rares apparitions.

Selon les informations de Peuple Vert, Maubleu a refusé la proposition des Verts, qui souhaitaient le conserver dans un rôle réduit de troisième gardien. L’ancien portier de Grenoble va désormais s’engager avec le Pau FC, autre club de Ligue 2.

Un départ qui fait forcément réagir. Sur les réseaux sociaux, un supporter stéphanois a notamment résumé le sentiment d’une partie du peuple vert : “Content pour lui. Il mérite de jouer et en plus c’est un vrai professionnel contrairement à certains. Bonne continuation Brice.”

Maubleu quitte l’ASSE pour retrouver du temps de jeu

Brice Maubleu n’était pas le gardien numéro un de l’ASSE. Il n’était même pas destiné à l’être cette saison. Mais à chaque fois qu’il a été sollicité, il a répondu présent.

En deux ans, il n’a disputé que 8 matchs, pour 630 minutes de jeu. Pourtant, son bilan reste solide : 4 clean sheets en 8 apparitions. Cette saison en Ligue 2, il a notamment joué 4 rencontres, pour 2 victoires, 2 nuls et 3 clean sheets.

Mais son moment le plus fort restera évidemment le barrage face à Rodez. Ce soir-là, Maubleu avait arrêté trois tirs au but lors de la séance, permettant aux Verts de poursuivre leur route. Un match qui a suffi à faire de lui un joueur respecté par Geoffroy-Guichard.

Pau FC lui offre un nouveau défi

À 36 ans, Maubleu aurait pu accepter le rôle réduit proposé par l’ASSE et rester dans un environnement qu’il connaissait déjà. Mais le gardien a choisi de poursuivre sa carrière avec davantage de perspectives.

Le Pau FC va donc récupérer un portier expérimenté, rompu aux joutes de Ligue 2 et encore capable de répondre présent. Pour Maubleu, ce choix ressemble à une volonté claire : continuer à jouer, rester compétitif et ne pas terminer sa carrière dans un rôle symbolique.

Son retour à Geoffroy-Guichard la saison prochaine aura forcément une saveur particulière. Le public stéphanois retrouvera un joueur apprécié, mais cette fois dans le camp adverse.

La comparaison avec Larsonneur est déjà lancée

Le départ de Maubleu intervient dans un contexte particulier. Car derrière ce message de soutien, une petite phrase interpelle : “un vrai professionnel contrairement à certains.”

Difficile de ne pas y voir une allusion au climat autour de certains cadres stéphanois, et notamment au débat qui entoure Gautier Larsonneur. Le gardien numéro un des Verts a connu une saison plus exposée, avec des prestations parfois discutées et une pression grandissante autour de son statut.

Forcément, quand un gardien apprécié pour son sérieux et son efficacité quitte le club, la comparaison devient tentante. Maubleu part avec une belle cote d’amour. Larsonneur, lui, devra repartir avec un statut à confirmer.

Content pour lui. Il mérite de jouer et en plus c'est un vrai professionnel contrairement à certains.

Bonne continuation Brice. — 𝐒𝐞𝐛𝐠𝐨𝐚𝐧 (@Sebgoan) June 16, 2026

Larsonneur n’a plus vraiment le droit à l’erreur

À Saint-Étienne, le poste de gardien ne pardonne pas. Encore moins dans une saison où l’ASSE devra assumer ses ambitions en Ligue 2. Avec le départ de Maubleu, Larsonneur perd un concurrent d’expérience, mais aussi un profil rassurant dans le vestiaire.

Cela ne signifie pas que sa place est directement menacée. Mais la pression autour de lui pourrait clairement monter d’un cran. Les supporters attendront un gardien irréprochable, régulier et capable de porter l’équipe dans les moments chauds.

Maubleu a prouvé qu’il savait le faire ponctuellement. Larsonneur devra désormais montrer qu’il peut le faire sur la durée.

Un départ discret, mais pas anodin

Brice Maubleu ne part pas comme une star. Il ne quitte pas l’ASSE après une longue aventure de titulaire. Mais il s’en va avec une image propre, celle d’un joueur qui a respecté le club, le maillot et son rôle.

Son départ vers Pau FC aura aussi une saveur particulière, puisqu’il devrait retrouver Geoffroy-Guichard la saison prochaine sous un autre maillot.

Pour l’ASSE, ce départ ressemble à une page discrète qui se tourne. Pour Larsonneur, il rappelle surtout une chose : à Sainté, même un numéro deux peut marquer les esprits. Et quand un gardien apprécié s’en va, le titulaire n’a plus vraiment le droit à l’erreur.