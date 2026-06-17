À LA UNE DU 17 JUIN 2026
[19:00]RC Lens : Toppmöller a un penchant pour cette nouvelle star du PSG, elle va débarquer à Bollaert !
[18:45]OM : le verdict de l’UEFA est officiellement connu, il est  lourd ! 
[18:40]Stade Rennais : 11 signatures déjà bouclées, une douzième est déjà très attendue !
[18:20]OM Mercato : un grand espoir estampillé Mbappé débarque à Marseille !
[18:00]ASSE Mercato : Cathro a identifié un clone de Stassin pour le remplacer
[17:45]FC Nantes, RC Lens : Pantaloni officialise son nouveau club
[17:40]OM : Grégory Lorenzi peut mettre la main sur un pactole à 30M€ !
[17:20]Pronostic Mexique – Corée du Sud : déjà une finale pour la première place ?
[17:00]FC Nantes, OM : Waldemar Kita et Medhi Benatia lourdement moqués dans une parodie !
[16:40]OM, RC Lens, ASSE, Stade Rennais, OL : une opportunité en or se confirme au Mondial !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Cathro a identifié un clone de Stassin pour le remplacer

Par Bastien Aubert - 17 Juin 2026, 18:00
Léandro Rousseau
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Lucas Stassin (21 ans) vers la sortie, le nouvel entraîneur de l’ASSE Ian Cathro a validé l’arrivée de son successeur à l’ASSE.

L’ASSE ne veut pas perdre de temps. Consciente que Lucas Stassin pourrait quitter le Forez dans les prochaines semaines, la direction stéphanoise travaille déjà activement sur sa succession. L’attaquant belge dispose d’une solide cote sur le marché européen et son départ semble désormais envisagé avec sérieux en interne.

Recruté pour près de 10 millions d’euros, Stassin a vu sa valeur exploser au fil de ses performances. Désormais estimé autour de 20 millions d’euros, il représente une potentielle plus-value importante pour les Verts, qui préparent déjà l’après-Stassin.

Une révélation belge dans le viseur de l’ASSE

Pour renforcer son attaque, le site Jeunes Footeux croit savoir que l’ASSE aurait jeté son dévolu sur Léandro Rousseau. À 22 ans, l’avant-centre du Patro Eisden sort d’une saison particulièrement convaincante avec 17 réalisations en championnat. Ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs européens. Après s’être révélé à l’Olympic Charleroi, le buteur a confirmé tout son potentiel en Challenger Pro League, au point d’attirer l’attention de plusieurs clubs ambitieux.

Puissant physiquement, généreux dans l’effort et particulièrement efficace dans la surface adverse, Rousseau possède un profil qui correspond aux critères recherchés par les dirigeants stéphanois. Fraîchement nommé à la tête de l’ASSE, Ian Cathro souhaite bâtir une équipe capable de retrouver rapidement l’élite du football français.

Cathro séduit par son profil

Dans cette optique, le technicien écossais apprécierait particulièrement les qualités du jeune attaquant belge. Son sens du placement, sa capacité à jouer dos au but et son efficacité devant les cages en font un profil intéressant pour le projet stéphanois. À seulement 22 ans, il dispose également d’une importante marge de progression. Si la piste apparaît séduisante, l’ASSE devra toutefois faire face à une concurrence bien réelle. La Gantoise suit également le dossier et s’est déjà renseignée sur les conditions d’un éventuel transfert. 

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Patro Eisden, Rousseau pourrait néanmoins être accessible contre un montant avoisinant les 2 millions d’euros. Une somme largement inférieure aux revenus que pourrait générer la vente de Lucas Stassin. Reste désormais une interrogation majeure : le joueur sera-t-il prêt à rejoindre une équipe évoluant en Ligue 2 alors que plusieurs formations de première division surveillent sa situation ? C’est probablement le principal obstacle auquel devront répondre les dirigeants de l’ASSE dans les semaines à venir.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes
À lire aussi
Publicité
Vidéos ASSE : toutes les infos foot
À lire aussi
Publicité