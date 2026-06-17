Lucas Stassin (21 ans) vers la sortie, le nouvel entraîneur de l’ASSE Ian Cathro a validé l’arrivée de son successeur à l’ASSE.

L’ASSE ne veut pas perdre de temps. Consciente que Lucas Stassin pourrait quitter le Forez dans les prochaines semaines, la direction stéphanoise travaille déjà activement sur sa succession. L’attaquant belge dispose d’une solide cote sur le marché européen et son départ semble désormais envisagé avec sérieux en interne.

Recruté pour près de 10 millions d’euros, Stassin a vu sa valeur exploser au fil de ses performances. Désormais estimé autour de 20 millions d’euros, il représente une potentielle plus-value importante pour les Verts, qui préparent déjà l’après-Stassin.

Une révélation belge dans le viseur de l’ASSE

Pour renforcer son attaque, le site Jeunes Footeux croit savoir que l’ASSE aurait jeté son dévolu sur Léandro Rousseau. À 22 ans, l’avant-centre du Patro Eisden sort d’une saison particulièrement convaincante avec 17 réalisations en championnat. Ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs européens. Après s’être révélé à l’Olympic Charleroi, le buteur a confirmé tout son potentiel en Challenger Pro League, au point d’attirer l’attention de plusieurs clubs ambitieux.

Puissant physiquement, généreux dans l’effort et particulièrement efficace dans la surface adverse, Rousseau possède un profil qui correspond aux critères recherchés par les dirigeants stéphanois. Fraîchement nommé à la tête de l’ASSE, Ian Cathro souhaite bâtir une équipe capable de retrouver rapidement l’élite du football français.

Cathro séduit par son profil

Dans cette optique, le technicien écossais apprécierait particulièrement les qualités du jeune attaquant belge. Son sens du placement, sa capacité à jouer dos au but et son efficacité devant les cages en font un profil intéressant pour le projet stéphanois. À seulement 22 ans, il dispose également d’une importante marge de progression. Si la piste apparaît séduisante, l’ASSE devra toutefois faire face à une concurrence bien réelle. La Gantoise suit également le dossier et s’est déjà renseignée sur les conditions d’un éventuel transfert.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Patro Eisden, Rousseau pourrait néanmoins être accessible contre un montant avoisinant les 2 millions d’euros. Une somme largement inférieure aux revenus que pourrait générer la vente de Lucas Stassin. Reste désormais une interrogation majeure : le joueur sera-t-il prêt à rejoindre une équipe évoluant en Ligue 2 alors que plusieurs formations de première division surveillent sa situation ? C’est probablement le principal obstacle auquel devront répondre les dirigeants de l’ASSE dans les semaines à venir.