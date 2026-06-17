Si le Stade Rennais a déjà boulcé deux recrues au mercato estival, l’avenir se prépare en interne.

Le Stade Rennais prépare l’avenir. Alors que l’attention des supporters se concentre souvent sur les recrues de l’équipe première, les dirigeants rennais continuent de bâtir le futur du club à travers leur centre de formation. Une stratégie historique qui demeure l’un des piliers du projet breton.

Le Stade Rennais prépare l’avenir

Au 1er juillet 2026, onze jeunes talents franchiront officiellement un cap important en signant leur premier contrat professionnel avec le Stade Rennais. Une génération récompensée La liste des nouveaux professionnels témoigne une nouvelle fois de la richesse du vivier rennais : Kenny Assignon, Mohamed Chebbi, Issa Habri, Junior Aké, Isiaka Soukouna, Ruben Lomet, Florian Truffert, Chibuike Ugochukwu, Djibril Diallo, Henrick Do Marcolino et Elias Quiñonez intégreront officiellement le groupe des joueurs sous contrat professionnel. Pour chacun d’entre eux, cette signature représente l’aboutissement de plusieurs années de travail au sein de l’académie rennaise, reconnue comme l’une des plus performantes du football français.

Une 12e signature attendue ?

Le dossier n’est toutefois peut-être pas totalement bouclé. Selon les derniers échos autour de la Piverdière, Amadou Diallo n’a pas encore signé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais. Les discussions se poursuivraient néanmoins entre les différentes parties et un accord resterait possible dans les prochaines semaines. Si les négociations aboutissent favorablement, le jeune joueur viendrait compléter cette promotion 2026 et deviendrait le douzième néo-professionnel de l’été rennais. Même dans un contexte où le mercato occupe une place centrale, le Stade Rennais continue de démontrer l’importance qu’il accorde à la formation. Depuis plusieurs années, le club s’appuie sur son centre pour alimenter régulièrement l’équipe première mais aussi pour valoriser de jeunes talents sur la scène nationale et internationale.

Un investissement sur le long terme

Cette nouvelle vague de signatures confirme la volonté des dirigeants du Stade Rennais de poursuivre dans cette direction. Tous ces joueurs ne rejoindront pas immédiatement l’effectif professionnel, mais leur signature marque une étape essentielle dans leur développement. Certains intégreront progressivement la réserve, tandis que d’autres tenteront rapidement de se rapprocher du groupe première. Avec onze contrats déjà sécurisés et peut-être bientôt un douzième, le Stade Rennais envoie un signal fort : l’avenir du club se construit aussi dans les couloirs de son centre de formation.