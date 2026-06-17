Revue de presse Coupe du Monde 2026 : Mbappé ramène la France sur terre, un gros flop du Stade Rennais renaît !

Voici notre revue de presse spécial Coupe du Monde en date du mercredi 17 juin 2026.

Norvège – Irak (4-1) : Haaland envoie un message aux Bleus

Si la France a réussi ses débuts en Coupe du Monde contre le Sénégal (3-1), la Norvège en a fait autant face à l’Irak. Les Scandinaves se sont largement imposés sur le score sans appel de 4-1 mais celui-ci est quelque peu flatteur tant leurs adversaires ont fait de la résistance, notamment en première mi-temps.

La puissance offensive de la Norvège a fait la différence : un doublé d’Erling Haaland (29e, 43e) puis un but de la tête de Leo Ostigard et un CSC d’Hussein (90e) ont répondu à l’égalisation de ce même Hussein (39e). Flop du Stade Rennais la saison dernière, Ostigard a brillé dans cette rencontre où son équipe a été longtemps poussive. L’Irak affrontera les Bleus lundi prochain (23h).

L’UEFA a tranché les pauses fraîcheur

Présentées comme une mesure destinée à protéger les joueurs des fortes chaleurs nord-américaines, les pauses fraîcheur divisent lors de cette Coupe du Monde 2026. Même lorsque les conditions météorologiques restent raisonnables, chaque période est désormais interrompue pendant deux à trois minutes afin de permettre aux acteurs de se réhydrater et accessoirement d’offrir une page de publicité par mi-temps aux diffuseurs.

Un point loin d’être anodin alors que les droits TV du tournoi ont atteint un montant record de 4,2 milliards de dollars. Cette approche ne semble toutefois pas convaincre les autres instances du football. D’après L’Équipe, l’UEFA et la LFP assurent qu’elles continueront d’appliquer les pauses fraîcheur uniquement lorsque les seuils de température le justifient réellement. Aucune réflexion n’est actuellement menée pour généraliser cette pratique dans les compétitions européennes.

Portugal – RD Congo : ce sera sans Ruben Dias

Le Portugal devra composer sans Ruben Dias pour son entrée en lice face à la RD Congo (19h). En marge de la conférence de presse, le sélectionneur Roberto Martinez a confirmé l’absence du défenseur central de Manchester City pour cette rencontre du groupe K. Déjà incertain ces derniers jours, Ruben Dias n’a participé à aucune séance d’entraînement depuis l’arrivée de la sélection portugaise en Floride.

Le défenseur de 29 ans, qui revient d’une blessure l’ayant éloigné des terrains pendant près de deux mois, avait néanmoins disputé les deux matches amicaux de préparation. Soucieux de gérer sa condition physique, Roberto Martinez a finalement décidé de ne pas l’aligner contre les Léopards.

Equipe de France : Mbappé calme le jeu

Double buteur face au Sénégal (3-1) et désormais seul meilleur artilleur de l’histoire des Bleus, Kylian Mbappé a permis à son équipe de lancer sa Coupe du Monde de la bonne manière. En restant prudent pour la suite de la compétition : « Je ne pense pas qu’on soit totalement lancé mais c’est toujours important de bien commencer les compétitions, ça donne plus de tranquillité même si c’est jamais vraiment tranquille une Coupe du Monde, a réagi le capitaine français au micro de M6. On a vu les autres équipes, c’est compliqué de commencer par une victoire. Une Coupe du Monde c’est unique. Tout le monde veut gagner, donner une bonne image de son pays. On a vu qu’aujourd’hui, ce n’était pas évident mais on peut marquer à tous moments donc ça aide. Ce n’est qu’un premier match de poules. Les gens doivent s’enflammer ou critiquer, et nous rester stoïques, froids dans ce qu’on va faire. On sait que tout va très vite dans une Coupe du Monde. L’Irak, c’est dans six jours et il faut gagner pour se qualifier. »