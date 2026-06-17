Nouvel entraîneur du RC Lens, Dino Toppmöller va retrouver un ancien de ses chouchous au PSG.

À peine arrivé sur le banc du RC Lens, Dino Toppmöller va vivre un moment particulier lors du Trophée des Champions face au PSG, programmé le 16 août à Bollaert. Le technicien allemand recroisera en effet la route de Willian Pacho, un joueur qu’il apprécie tout particulièrement et dont il a accompagné l’ascension vers le très haut niveau.

Avant de devenir l’un des cadres de la défense parisienne, l’international équatorien a franchi un cap décisif sous les ordres de Toppmöller à l’Eintracht Francfort. Arrivé en Allemagne avec le statut de jeune talent prometteur, Pacho s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de l’effectif grâce à ses performances solides, sa maturité et son impact défensif.

Toppmöller a révélé le potentiel de Pacho

Lors de leur collaboration en Bundesliga, l’entraîneur allemand n’a jamais caché son admiration pour son défenseur. Convaincu de son immense potentiel, il lui a accordé sa confiance et lui a permis de s’exprimer au plus haut niveau. En retour, Pacho a répondu présent en s’imposant comme l’un des défenseurs les plus réguliers du championnat allemand.

Cette progression fulgurante lui a ensuite ouvert les portes du PSG. Dans la capitale, le défenseur équatorien a poursuivi son ascension jusqu’à devenir l’un des hommes forts de l’arrière-garde parisienne. Ses qualités athlétiques, sa sérénité dans les duels et sa capacité à relancer proprement en ont fait un élément incontournable.

Des retrouvailles pleines de symboles

Pour Dino Toppmöller, revoir Willian Pacho quelques semaines seulement après son arrivée à Lens aura forcément une saveur particulière. Peu d’entraîneurs peuvent se vanter d’avoir participé à l’éclosion d’un joueur aujourd’hui considéré parmi les références mondiales à son poste. Du côté du RC Lens, ces retrouvailles illustrent également l’une des grandes forces du nouvel entraîneur : sa capacité à développer les talents et à les faire progresser vers le plus haut niveau.

Une qualité qui a séduit les dirigeants artésiens au moment de lui confier les clés de l’équipe. Le 16 août prochain, l’amitié et l’estime laisseront place à la compétition. Mais entre Dino Toppmöller et Willian Pacho, le respect mutuel restera intact. Bollaert sera le théâtre de retrouvailles aussi symboliques que prestigieuses entre un entraîneur et l’un des plus beaux talents qu’il a contribué à révéler.