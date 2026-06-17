À LA UNE DU 17 JUIN 2026
[20:20]RC Lens : Oughourlian lâche 7 M€ en plein mercato, c’est du très lourd ! 
[20:12]ASSE – OGC Nice : Wahi dans la tourmente suite à une lourde accusation de truquage ? 
[20:00]PSG Mercato : après Torres, Luis Enrique relance une star du FC Barcelone et de la Coupe du Monde
[19:55]ASSE : le verdict de la DNCG est tombé pour les Verts
[19:40]OM Mercato : Paixao va quitter Marseille, il l’annonce ! 
[19:30]FC Nantes : après Der Zakarian, le club officialise la signature d’un milieu prometteur
[19:20]ASSE Mercato : Cathro a prévu de changer toute l’équipe ! 
[19:10]Ligue 1 : Eric Roy est décédé 
[19:00]RC Lens : Toppmöller a un penchant pour cette nouvelle star du PSG, elle va débarquer à Bollaert !
[18:45]OM : le verdict de l’UEFA est officiellement connu, il est  lourd ! 

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Toppmöller a un penchant pour cette nouvelle star du PSG, elle va débarquer à Bollaert !

Par Bastien Aubert - 17 Juin 2026, 19:00
Dino Toppmöller (RC Lens)

Nouvel entraîneur du RC Lens, Dino Toppmöller va retrouver un ancien de ses chouchous au PSG.

À peine arrivé sur le banc du RC Lens, Dino Toppmöller va vivre un moment particulier lors du Trophée des Champions face au PSG, programmé le 16 août à Bollaert. Le technicien allemand recroisera en effet la route de Willian Pacho, un joueur qu’il apprécie tout particulièrement et dont il a accompagné l’ascension vers le très haut niveau.

Avant de devenir l’un des cadres de la défense parisienne, l’international équatorien a franchi un cap décisif sous les ordres de Toppmöller à l’Eintracht Francfort. Arrivé en Allemagne avec le statut de jeune talent prometteur, Pacho s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de l’effectif grâce à ses performances solides, sa maturité et son impact défensif.

Toppmöller a révélé le potentiel de Pacho

Lors de leur collaboration en Bundesliga, l’entraîneur allemand n’a jamais caché son admiration pour son défenseur. Convaincu de son immense potentiel, il lui a accordé sa confiance et lui a permis de s’exprimer au plus haut niveau. En retour, Pacho a répondu présent en s’imposant comme l’un des défenseurs les plus réguliers du championnat allemand.

Cette progression fulgurante lui a ensuite ouvert les portes du PSG. Dans la capitale, le défenseur équatorien a poursuivi son ascension jusqu’à devenir l’un des hommes forts de l’arrière-garde parisienne. Ses qualités athlétiques, sa sérénité dans les duels et sa capacité à relancer proprement en ont fait un élément incontournable.

Des retrouvailles pleines de symboles

Pour Dino Toppmöller, revoir Willian Pacho quelques semaines seulement après son arrivée à Lens aura forcément une saveur particulière. Peu d’entraîneurs peuvent se vanter d’avoir participé à l’éclosion d’un joueur aujourd’hui considéré parmi les références mondiales à son poste. Du côté du RC Lens, ces retrouvailles illustrent également l’une des grandes forces du nouvel entraîneur : sa capacité à développer les talents et à les faire progresser vers le plus haut niveau. 

Une qualité qui a séduit les dirigeants artésiens au moment de lui confier les clés de l’équipe. Le 16 août prochain, l’amitié et l’estime laisseront place à la compétition. Mais entre Dino Toppmöller et Willian Pacho, le respect mutuel restera intact. Bollaert sera le théâtre de retrouvailles aussi symboliques que prestigieuses entre un entraîneur et l’un des plus beaux talents qu’il a contribué à révéler.

RC LensPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
À lire aussi
Publicité
Vidéos foot : PSG, RC Lens
À lire aussi
Publicité