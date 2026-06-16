RC Lens : deux renforts, dont un ex de Ligue 1, se précisent pour Toppmöller !

On en sait plus sur la composition du futur staff de Dino Toppmöller sur le banc du RC Lens.

Nouveau coach du RC Lens, Dino Toppmöller a été présenté ce mardi matin à la presse. La question de la composition de son staff a notamment été abordée, alors que les noms de Nelson Morgado, analyste vidéo passé par l’AS Monaco, et de Stefan Buck, fidèle adjoint du technicien allemand, reviennent avec insistance pour l’accompagner dans l’Artois.

« Il y aura probablement des arrivées »

Présent lors de cette conférence de présentation, le directeur général du Racing, Benjamin Parrot, a fait un point sur ce dossier, laissant entendre que de nouveaux renforts pourraient prochainement intégrer le staff lensois. « Dino mène une phase similaire à un audit. Il a des entretiens avec chaque membre du staff, qui a été extrêmement performant la saison dernière. Il a la volonté d’apporter sa touche, c’est le propre des entraîneurs. À cet effet, à l’issue de cette phase d’entretiens, on y verra plus clair et on pourra communiquer sur le staff en intégralité. Il y aura probablement des arrivées. On pourra le dire très prochainement. On a une approche du travail très similaire, en étant méthodiques, on regarde ce qui existe et on essaye d’imbriquer les strates en étant cohérents. On avance et c’est une phase qui va toucher à sa fin dans les prochains jours. »

Les prochaines semaines devraient donc permettre d’y voir plus clair sur l’organisation mise en place autour de Dino Toppmöller. Une officialisation de plusieurs membres de son staff pourrait intervenir rapidement, à mesure que le nouvel entraîneur affine son projet et ses besoins pour la saison à venir.