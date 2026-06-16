RC Lens : Leca révèle pourquoi il a choisi Toppmöller

Jean-Louis Leca a pris la parole après l’officialisation de la venue de Dino Toppmöller sur le banc du RC Lens.

Le RC Lens a officialisé ce lundi la nomination de Dino Toppmöller au poste d’entraîneur. Adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich entre juillet 2021 et mars 2023, puis entraîneur principal de l’Eintracht Francfort entre juillet 2023 et janvier 2026, le technicien de 45 ans succède à Pierre Sage, parti rejoindre Crystal Palace, sur le banc des Sang et Or.

Sur le site officiel du club artésien, le directeur sportif lensois, Jean-Louis Leca, s’est exprimé après l’officialisation de l’arrivée de Dino Toppmöller, détaillant les raisons qui l’ont poussé à miser sur le coach allemand.

« Sa volonté de produire un football tourné vers l’avant colle à notre ADN »

« L’arrivée de Dino est une grande satisfaction pour nous. Très vite, nous avons été convaincus, avec Benjamin (Parrot), par la cohérence entre sa vision globale et le projet du club. Dino a exactement le profil que nous recherchions. C’est un entraîneur qui a dirigé 45 rencontres européennes, qui connaît la Ligue des champions, qui parle plusieurs langues dont le français et qui a la réputation de faire progresser les jeunes joueurs. Ses expériences en Allemagne, au contact de joueurs internationaux et de staffs de haut niveau, lui ont permis d’enrichir son parcours et d’affiner son approche tactique. Dino est un adepte de la défense à trois et sa volonté de produire un football tourné vers l’avant colle à notre ADN. Je suis persuadé qu’il permettra au club de poursuivre sa progression », a expliqué Jean-Louis Leca.