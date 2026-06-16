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FRANCE

RC Lens : c’est officiel, Dino Toppmöller remplace Pierre Sage !

Par Fabien Chorlet - 16 Juin 2026, 09:10
Dino Toppmöller

Dino Toppmöller est officiellement le nouvel entraîneur du RC Lens.

Après avoir officialisé ce lundi le départ de Pierre Sage vers Crystal Palace, le RC Lens a annoncé ce mardi la nomination de son successeur : Dino Toppmöller. Libre de tout contrat depuis son départ de l’Eintracht Francfort en janvier dernier, le technicien allemand de 45 ans s’est engagé pour les deux prochaines années avec les Sang et Or, soit jusqu’en juin 2028.

Le communiqué du RC Lens

« Le Racing Club de Lens a le plaisir d’annoncer la nomination de Dino Toppmöller au poste d’entraîneur de l’équipe première. Réputé outre-Rhin pour son intelligence tactique et ses qualités humaines, le fin tacticien allemand arrive au Racing avec son expérience des compétitions européennes. Francophile, cet adepte du 3-4-3 s’engage dans l’Artois jusqu’en 2028″, peut-on lire sur le communiqué du club artésien.

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