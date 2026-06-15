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FRANCE

RC Lens : le départ de Pierre Sage est officiel, Toppmöller peut arriver !

Par Bastien Aubert - 15 Juin 2026, 19:06
Pierre Sage (RC Lens)

Le Racing et Crystal Palace ont trouvé un accord pour le transfert de Pierre Sage.

C’est désormais acté. Le RC Lens et Crystal Palace ont trouvé un accord pour le départ de Pierre Sage, qui s’envole vers la Premier League après une saison historique sur le banc lensois. Une page importante se tourne du côté de Bollaert. Le club artésien a officialisé la nouvelle en saluant le parcours de son ancien entraîneur, auteur d’une campagne marquante ponctuée de succès et de performances de haut niveau.

Une saison qui restera dans l’histoire

Pierre Sage aura rapidement marqué son empreinte dans le projet lensois. Sous sa direction, le RC Lens a réalisé une saison exceptionnelle, validant notamment une qualification en Ligue des Champions et remportant la Coupe de France. Deux accomplissements majeurs qui resteront associés à son passage dans le Nord. Dans son communiqué, le club a tenu à lui rendre hommage : « Le club remercie son ancien entraîneur pour cette saison historique, marquée par la qualification en Ligue des Champions et le sacre en Coupe de France, et lui souhaite une bonne continuation. »

Direction la Premier League

Pierre Sage va désormais découvrir un nouveau défi du côté de l’Angleterre, en rejoignant le Crystal Palace. Un départ logique au vu de sa progression et de sa cote grandissante sur la scène européenne. Avec ce départ officialisé, le RC Lens entre dans une nouvelle phase de son projet sportif. Le club doit désormais finaliser la succession sur le banc afin de préparer au mieux la prochaine saison, avec l’objectif de maintenir le niveau élevé atteint lors du dernier exercice.

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